Localizado un septuagenario al que se buscaba en Villabuena del Puente

La Guardia Civil ha localizado en la tarde de este sábado a un varón de 78 años de edad al que se buscaba en Villabuena del Puente después de detectar su ausencia en la residencia de ancianos de la localidad.

Sobre las 18.30 horas, el Puesto de la Guardia Civil de Toro recibió una llamada por la que se alertaba de la desaparición del septuagenario al que, desde una hora antes, no localizaban en el centro geriátrico.

De inmediato, la Central Operativa de Servicios (COS), movilizó varias patrullas de Seguridad Ciudadana que, en Villabuena del Puente, procedieron a recabar los datos sobre el varón y las circunstancias de la desaparición. Para tratar de localizar al septuagenario con la mayor brevedad posible se estableció un dispositivo de búsqueda en la localidad.

El Sargento Comandante de Puesto de Fuentesaúco se hizo cargo del mando y coordinación del dispositivo a cargo de Guardia Civil, y se activaron además otras unidades de apoyo como la Aérea de León y el Grupo Cinológico con perros de búsqueda de personas en grandes áreas.

A las 20.00 horas la Central Operativa de Servicios recibió la llamada de un agricultor que había visto a un hombre por un camino de la zona. Ante este aviso, varios equipos se trasladaron al lugar indicado por el agricultor y comprobaron que se trataba de la persona desaparecida y que, aparentemente, presentaba un buen estado de salud.

En el dispositivo de búsqueda participaron diferentes patrullas de Seguridad Ciudadana, Grupo Cinológico y helicóptero de la Unidad Aérea de León, aunque también se activaron la USECIC y Equipo PEGASO, que no llegaron a intervenir por haber sido localizada la persona a la que se buscaba en Villabuena del Puente