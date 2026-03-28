Los ganaderos zamoranos volverán a la calle ante el "órdago" de la industria: "Quieren la leche regalada a costa de arruinarnos"

Los ganaderos de vacuno de leche vuelven a la calle. Una vez pasada la Semana Santa se anuncia una primavera caliente de la mano de un sector que siente el "órdago de la industria" en los contratos que se ofrecen a los ganaderos con bajadas del precio de la leche en origen "sin ningún motivo que lo justifique y en el contexto actual que estamos viviendo de subidas de los combustibles, fertilizantes y energía".

Así se expuso en la reunión promovida ayer por la COAG Zamora con ganaderos de vacuno lechero, de la que salió la necesidad de volver a las protestas en unidad de acción con el resto de sindicatos, para plantar cara a las industrias lecheras y decirles que en estos momentos "no hay argumentos para la bajada del precio" incide Jorge Hernández, responsable de vacuno de COAG. "Si la industria láctea quiere garantizase el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es mantener unos precios justos a las personas que la producimos" sostienen desde esta organización.

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ha advertido que la entrada masiva de leche importada, sobre todo de Francia, está lastrando la competitividad del sector y que el mercado lácteo europeo está atravesando una fase de corrección tras la volatilidad de 2025, con una presión a la baja en los precios de la leche en origen por exceso de producción y también en los precios en los mercados secundarios con una "caída abrupta" de las cotizaciones que impactan "fuertemente" en el conjunto del sector.

La ruina de los ganaderos

"La industria necesita leche pero la quiere regalada y ganar todavía más dinero a costa de arruinar a los ganaderos. Y no se dan cuenta de que se están cargando al sector; en Castilla y León quedamos unos 600 y poco más de ochenta en Zamora" denuncia Jorge Hernández. "Este es un secgtor que si te vas ya njo vuelve nadie; poner una granja de vacas es costosísimo".

Deste COAG se desmiente el "rumor" de que estén entrando cisternas de leche importada principalmente de Portugal y Francia, a precios de unos 20-25 céntimos por litro y ahí estaría el origen de la crisis láctea. "Estas informaciones hacen mucho daño al sector".

Según el análisis de COAG, con datos oficiales puede comprobarse que es cierto que ha aumentado el volumen de leche importada a granel en comparación con los meses de enero de 2024 y 2025, así como que ha bajado el precio medio del litro de leche importada respecto a los meses de enero de 2024 y 2025. "Pero no son precios escandalosamente bajos (como los 20 céntimos) sino que el precio medio de entrada en enero fue de 49 céntimos". Significaticamente, la mayor cantidad de leche que se importó en enero pasado –los datos oficiales se ofrecen con dos meses de retraso–, entró por Zamora (4.634 toneladas), seguida de Lugo (2.825 toneladas).

Primavera

Apuntan que las industrias intentan justificar las bajadas de precios porque hay mucha producción que la demanda no es capaz de absorber, pero COAG insiste con datos en que la producción se ha mantenido bastante estable en los últimos años. En realidad, el único motivo es que la industria no quiere renunciar a un margen que cree tener garantizado cada primavera con el argumento histórico de que en primavera se produce más). Es decir: da igual que se produzca mucho o poco, la industria quiere pagar lo mínimo posible".

En estas condiciones el presidente de COAG Zamora, Lorenzo Rivera, dice que es "imposible" sentarse con los representantes de la industria en la mesa de trabajo auspiciada por la Diputación que tiene prevista una nueva reunión. "Nos estamos jugando el futuro de nuestros ganaderos, las condiciones abusivas de los contratos de la leche no invitan a sentarse en la misma mesa" .