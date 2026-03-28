Los bomberos sofocan el incendio de unos pastos en Villamor de Cadozos

Susto en la tarde de ayer viernes en el que los efectivos del parque de bomberos Zona Sur de Bermillo de Sayago tuvieron que sofocar un incendio de pasto. El foco, declarado en la localidad de Villamor de Cadozos, fue declarado a las 18:11 horas, momento en el que se activó el operativo de intervención.

Hasta el lugar acudieron los efectivos del consorcio provincial así como trabajadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente y agentes de la Guardia Civil. Gracias a la rápida actuación coordinada de los distintos servicios de emergencia, el incendio pudo ser controlado y extinguido sin que se registraran daños personales.