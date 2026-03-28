Alerta: 3 incendios esta tarde en Zamora

Tres incendios se están registrando esta tarde en la provincia de Zamora, según la información disponible en el parte de incidencias. Los focos permanecen activos y se localizan en las zonas de Mellanes, Fadón y Villanueva del Campo, en un intervalo de tiempo muy reducido, lo que está obligando a una respuesta coordinada de los equipos de extinción.

El primero de los avisos se produce a las 16:35 horas en Mellanes. Poco después, a las 17:17, se declara un segundo incendio en Fadón. Apenas unos minutos más tarde, a las 17:28, se registra un tercer foco en Villanueva del Campo. Todos ellos figuran como activos en estos momentos.

La simultaneidad de los incendios complica las labores de control, ya que los recursos deben repartirse entre varios puntos de la provincia. Los equipos de emergencia están actuando en cada uno de los focos con el objetivo de contener su avance lo antes posible y evitar que las llamas se extiendan a zonas colindantes.

Tres focos activos en menos de una hora

La rápida sucesión de los incendios, en apenas una hora, mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que trabajan sin descanso para estabilizar la situación. Por ahora, no ha trascendido información sobre la evolución concreta de cada foco ni sobre posibles daños, pero la prioridad sigue siendo frenar su propagación.

Las autoridades piden precaución a la población y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas mientras continúan las labores de extinción. La situación sigue en desarrollo a la espera de nuevas actualizaciones oficiales.