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Retiran el árbol encajado en el puente de la carretera del Lago de Sanabria

Trabajadores de la Junta proceden a la retirada del tronco, que fue arrastrado por la crecida del río Tera a su paso por El Puente de Sanabria

Un camión con grúa retira el árbol depositado junto a una pilastra del puente.

Un camión con grúa retira el árbol depositado junto a una pilastra del puente. / A. S.

Araceli Saavedra

Los trabajadores del Servicio del Parque de Maquinaria de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León han procedido este viernes a la retirada del árbol arrastrado por la crecida del río Tera a su paso por el casco urbano de El Puente de Sanabria.

El árbol quedó depositado en la pilastra del puente de la ZA-104 de la carretera del Lago Sanabria. El tráfico ha permanecido cortado hasta casi la una de la tarde y los vehículos han sido desviados por itinerarios alternativos.

Operarios trabajan en la retirada del árbol encajado en el puente.

Operarios trabajan en la retirada del árbol encajado en el puente. / A. S.

El autobús de la línea Ribadelago-Zamora ha sido el único vehículo autorizado para pasar por el puente, al no poder circular por otra ruta alternativa.

Los vecinos de El Puente habían reclamado la retirada del árbol arrastrado por las crecidas del río Tera a su paso por el casco urbano.

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El enorme tronco quedó encajado en el segundo pilar a la altura del primer ojo del puente de la carretera del Lago, la ZA-103, en sentido descendente, provocando un efecto de presa.

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