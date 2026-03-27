"Es una marabunta": preocupación por la proliferación de una mosca alóctona en un pueblo de Sayago

"Es toda una plaga". La llegada de un nuevo insecto volador ha generado preocupación en la localidad de Luelmo de Sayago. La mosca en cuestión, inicialmente detectada a las afueras del núcleo urbano, ha conquistado paredes y se ha extendido hasta colarse en las propias viviendas cuyos moradores temen que pueda ser portadora de bacterias o enfermedades.

Sobre el díptero en cuestión, poco se sabe por el momento, si bien las sospechas de los vecinos de esta localidad sayaguesa apuntan a una posible relación con la reciente llegada de abono derivado de la cría del gusano coco. En concreto, apuntan a este periódico a la descarga de varios remolques de estiércol en tres fincas. Un desconocimiento que ahonda más en la inquietud colectiva.

Su presencia comenzó a apreciarse pasados unos 10 días de la llegada del abono. "Al principio había unas pocas, pero ya es una plaga hasta el punto de que vas por donde están los montones de estiércol y es una marabunta". Añaden que las moscas están presentes indistintamente en "fachadas de naves que en las propias casas" donde "ya se están metiendo".

De hecho, los vecinos aseguran haber comenzado "a matar moscas" pese a tratarse del mes de marzo. La próxima llegada del calor es otro de los temores que despierta en la población como su posible repercusión para la salud del ganado o de la propia población: "Si ahora estamos así, ¿qué nos espera en un par de meses?".

Detalle de una pared con la nueva mosca que ha colonizado Luelmo de Sayago. / Cedida

Desconcierto también entre los 125 vecinos, con una edad media de 56 años, que aseguran no saber cómo proceder para obtener información y poner en conocimiento de la administración competente un problema que "podría ser de salud pública": "Esto no ha pasado nunca".

Las zonas más afectadas se localizan en las proximidades al camino rural asfaltado que conecta con Moral de Sayago, así como en el camino hacia Monumenta, pedanía en la que también se está comenzando a apreciar la llegada de este díptero alóctono.