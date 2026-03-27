La Mancomunidad Tierra de Tábara prioriza la limpieza y salubridad de sus 34 pueblos

La Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara contará este año con un presupuesto de 473.000 euros para atender las necesidades de los 17 municipios y 34 núcleos de población que integra mejorando la calidad de vida de las familias, muy en particular con la recogida, transporte y reciclado de los residuos sólidos urbanos contribuyendo con ello en la medida de sus posibilidades, como prioridad, a la limpieza, decoro y salubridad de los pueblos.

Así lo acordó la asamblea general celebraba en el salón de plenos de su centro de logística de "Palomillo" en Tábara, presidida por el alcalde de Carbajales de Alba Roberto Fuentes Gervás, donde lo alcaldes y concejales presentes mostraron una vez más su deseo de aunar esfuerzos para seguir actualizando y mejorando la prestación de servicios públicos que prestan.

En el capítulo de ingresos la mayor partida económica corresponderá a las transferencias corrientes con 417.000 euros, partida donde se engloban las aportaciones por los propios ayuntamientos agrupados, así como las de otras administraciones públicas. Las transferencias de capital se elevarán a 51.000 euros y las tasas a 5.000 euros.

En lo referente a gastos los bienes corrientes y servicios se llevan la mayor cuantía con un total de 221.350 euros. Las transferencias corrientes ascenderán a 150.000 euros. En tercer lugar, se sitúan los gastos de personal con un total de 50.650 euros. Se prevé actuar en la mejora de caminos rurales de los pueblos acogiéndose a las ayudas de la Diputación de Zamora.

Roberto Fuentes, presidente de la Mancomunidad / Ch. S.

La recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos es el principal cometido de Tierra de Tábara desde su fundación el día 2 de febrero de 1995. Mas de treinta años prestando un "magnífico servicio·" que los propios beneficiarios califican de "ejemplar" reconociendo la labor de la propia Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara y por consiguiente de los ayuntamientos, alcaldes y concejales con la colaboración de los propios vecinos pertenecientes a pueblos de Aliste, Tábara, Alba y La Carballeda.

El día 12 de noviembre de 2024 se firmó el último contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos con la empresa Duero Gesmed, representada por Oscar Baz Calvo, con un precio de 157.000 euros anuales equivalente a un importe mensual de 13.083,33 euros. La contratación se hizo por un periodo de cinco años hasta 2029. En contrato incluye el transporte hasta la planta de transferencia, así como el lavado de contenedores y recogida de voluminosos.

De esta manera se actualizaron los costes de la recogida de basuras que se han ido incrementando en los últimos años con la subida de los combustibles y muy en particular con el fuerte incremento del reciclado al que obligó la nueva normativa a nivel nacional con la Agenda 2030.

Torre de Santa María de Tábara / Ch. S.

El problema común en todas las mancomunidades de servicios que recogen la basura se centra ahora, a corto, medio y largo plazo en la despoblación pues obviamente el territorio y los recorridos siguen siendo los mismos pero los residentes y empadronados en los pueblos cada vez son menos.

Así mismo la Mancomunidad de Servicios contrato a la empresa Contelogic la adquisición de 350 contenedores de 800 litros de capacidad por un valor de 67.010,53 euros. Se trata de contenedores fabricados con polietileno inyectado de alta densidad mediante plásticos reciclados en un 80% y con garantías de una durabilidad mínima de cinco años. Su diseño presenta un cuerpo totalmente estanco con peine de estructura hexagonal para una mayor estabilidad y resistencia de roturas. La agrupación estará servida pues de contenedores para un lustro.

No será este un año de grandes inversiones dado que en los últimos años Tierra de Tábara se ha puesto al día con la adquisición de dos camiones nuevos que garantizan la prestación de servicios en un plazo medio de una década.

A finales de 2024 se recibió el ultimo vehículo, un camión marca Mann, que se estrenó el 2 de enero de 2025, con autonomía de carga para poder recoger, compactar y transportar 16 toneladas de basura. Sobre un presupuesto de 246.779 euros se adquirió por 222.640 euros. En 2021, siendo presidenta Amaranta Ratón Fresno, se había adquirido el penúltimo camión con 154.275 euros.

El mapa de actuación integra un territorio que agrupa 17 municipios con 34 pueblos, 4.899 vecinos y 302 puntos de recogida de basura (contenedores): Carbajales 23, Faramontanos 22, Ferreras de Abajo (Litos), Ferreruela 9 (Sesnández 7 y Escober 5), Ferreras de Arriba 14 (Villanueva de Valrojo 7), Losacino 3 (Vide 2, Muga 8 y Castillo 2), Losacio 6, Manzanal del Barco 8, Moreruela de Tábara 9 (Santa Eulalia 9), Olmillos de Castro 7 (Marquiz 4, Navianos 3 y San Martín 5), Otero de Bodas 10 (Val de Santa María 6), Perilla de Castro 8 (Urbanización de la Encomienda 3), Pozuelo 10, Riofrío de Aliste 11 (Sarracín 11, Abejera 7 y Cabañas 4), Santa Eufemia del Barco 6 (Losilla 5 y San Pedro de las Cuevas 1), Tábara 37 y Vegalatrave 8.