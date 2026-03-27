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Un incendio de pasto en Las Enillas obliga a una rápida intervención de los bomberos

La actuación de los bomberos impidió que las llamas se extendieran a las zonas colindantes: no hay que lamentar daños personales

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial en Las Enillas

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial en Las Enillas / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

T. S.

Un incendio de pasto declarado en el paraje de Las Enillas ha obligado durante la tarde de este jueves a la rápida intervención de los bomberos de la Diputación de Zamora extinguen un incendio de pasto en Las Enillas

Una dotación del parque Zona Sur del Consorcio Provincial con base en Bermillo de Sayago intervino tras recibir el aviso del Centro de Emergencias de Castilla y León cerca de las diez de la noche. El fuego se declaró a la altura del kilómetro 12 de la carretera CL-527.

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Actuación de los bomberos en Las Enillas la pasada noche.

Actuación de los bomberos en Las Enillas la pasada noche. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes procedieron a la rápida extinción del fuego con el objetivo de evitar su propagación a zonas colindantes, que apenas se vieron afectadas. La Guardia Civil de Zamora también acudió hasta las Enillas. No obstante, no hubo que lamentar daños personales, solo materiales.

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