La Feria de la Bolha Dulce y Productos de la Tierra, punto de encuentro de zamoranos y trasmontanos en Miranda do Douro

La ciudad de Miranda do Douro se convertirá un año más durante la Semana Santa en la capital social, turística, cultural y gastronómica de "La Raya" de España y Portugal con la celebración de la Feria de la Bolha Dulce y Productos de la Tierra, que congregará durante tres días a miles de trasmontanos y zamoranos para disfrutar, como ya es tradición en armonía, hermandad y convivencia, de los principales valores culinarios endógenos mirandeses.

La alcaldesa y presidenta de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Douro, Helena Barril, presentó el programa de actos en la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora invitando a todos los españoles a acercarse durante la Semana Santa "para compartir la Feria de la Bolha Dulce Mirandesa y Productos de la Tierra con la fraternidad que nos ha caracterizado a mirandeses y zamoranos durante siglos compartiendo valores, cultura, gastronomía, sentimientos y tradiciones. Miranda do Douro siempre ha tenido, tiene y tendrá abiertas su puertas de par en par para los zamoranos a los que consideramos como nuestros vecinos y hermanos".

Algunos de los productos mirandeses que estarán presentes en la feria. / Ch. S.

La Feria de la Bolha Dulce y de los Productos de la Tierra tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de abril en el "Jardín de los Frades Trinos". Cita obligada para los amantes de la mejor gastronomía portuguesa con una auténtica delicia relacionada históricamente con la Pasión de Cristo que rinde culto y homenaje a los sabores de la Meseta Mirandesa, cautivando a los nativos ya los visitantes con sus irresistibles aromas.

Una feria también de los productos de la tierra donde se podrán conocer, ver, probar y comprar para llevarse cada uno a su casa pan tradicional mirandés, los más variados y sabrosos embutidos caseros, licores y vinos regionales, así como piezas de las artesanía local y otras muchas delicias. Una apuesta firme del municipio de Miranda do Douro para divulgar y poner en valor los productos locales mirandeses, que desde luego son muchos y variados.

Icono de la gastronomía mirandesa

La Bolha Dulce Mirandesa es un icono de la gastronomía tradicional de Miranda do Douro. Se trata de un dulce que históricamente nacía en la capital diocesana de Tras so Montes y Alto Douro para ser degustado durante los cuarenta días de Cuaresma.

Se trata de un autentico manjar, una delicia que no tardó en conocerse y, tras varias generaciones en las que se fue perfeccionando la receta se extendió a todo el país, hasta formar parte de la cocina popular portuguesa y servirse en festividades como la Pascua o la Navidad, por su delicioso sabor y su gran facilidad de conservación. Un autentico y preciado manjar.

Se elabora intercalando un relleno de canela y azúcar entre siete capas de una masa fina. El resultado es un dulce húmedo y poco azucarado, pero con un intenso sabor a canela. Puede servirse con un poco de canela o azúcar espolvoreado por encima y cortarse en cuadros.

La Bolha Dulce, uno de los emblemas de la gastronomía de Miranda do Douro. / Ch. S.

En lo que respecta a los conciertos destacan las actuaciones el día 2 de "Os Vizinhos" y el 4 de abril el de Luis Trigacheiro, dos grandes referentes de la música actualmente en Portugal.

"Os Vizinhos" es un grupo portugués fundado en 2025 por David Dendoça, Miguel Brites y los hermanos Francisco y Tomas Cartaxo. Originarios de la ciudad lusa de Évora, los cuatro miembros del Grupo Académico Seistetos decidieron fundar su propia formación, cuya música se inspira en el folclore tradicional de la región del Alentejo. Su primer éxito fue "Porto do Sol", una canción compuesta por Joao Direitinho y Joao Barbosa, que alcanzó el numero 19 en la lista portuguesa de singles.

Luis Fernando Coelho Trigacheoro es un cantante portugués nacido el 7 de mayo de 1997, en Beja (Baixo Alentejo), que gano en 2021 "La Vio" de Portugal. Allí se crió y continuó sus trayectoria personal y académica matriculándose en una licenciatura en agronomía en el Instituto Politécnico de Beja. Comenzó a cantar en grupos vocales del Alentejo, desde muy joven, como "Os Bubedanas".

Fue uno de los fundadores del grupo alentejano "Os Vocalistas" y, a los 23, años ganó el concurso de la Radio Televisión Portuguesa "La Voz de Portugal" presentado por Catarina Furtado. Trigacheriro entró en el programa por casualidad, ya que fue inscrito por unos amigos. Su primer sencillo fue "Meu Nome en Saudade" una canción muy bien recibida por sus fans.

Representación de la Pasión de Cristo

El día 3 de abril, Viernes Santo, la Catedral de Miranda do Douro acogerá a las 21.00 horas una profunda y emocionante representación de la Pasión de Cristo.

Se trata de un evento con entrada libre y es el resultado de un esfuerzo comunitario y artístico promovido por la Asociación Mirandanças, en estrecha colaboración con el municipio La incitativa cuenta con el apoyo en Miranda do Douro del Agrupamiento de Escolas, Bombeiros Voluntarios, Junta da Freguesía y Santa Casa de la Misericordia.