Ecologistas Zamora organiza unas jornadas sobre incendios forestales con la voz de distintos especialistas

Los incendios forestales con un enfoque multidisciplinar. Es la iniciativa de Ecologistas Zamora a lo largo de las jornadas que se celebrarán entre el 14 y el 28 de abril, a las 19.30 horas, en el centro cultural de La Alhóndiga, en Zamora, con la participación de diferentes especialistas que ofrecerán su visión sobre las causas y las posibles soluciones en la lucha contra los incendios.

"Los incendios forestales representan una de las principales amenazas para nuestra biodiversidad, provocan pérdidas de suelo y contribuyen al cambio climático. En 2025 calcinaron más de 390.000 hectáreas en España" recuerda la organización ecologista.

Un desastre medioambiental con efectos devastadores en la provincia de Zamora, escenario en los últimos años de grandes incendios como el de la Sierra de la Culebra, en 2022, que arrasó 60.000 hectáreas de diferentes municipios de la zona; o el de Molezuelas de la Carballeda que el verano pasado afectó a una superficie de 37.000 hectáreas y es considerado como el más extenso de la historia de nuestro país desde que se comenzaron a recoger registros, en 1968. Además, el fuego también alcanzó ese mismo verano a una de las zonas más protegidas y delicadas de la provincia: el Parque Natural del lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, donde las llamas terminaron arrasando 12.617 hectáreas tras sesenta y nueve días activo.

"Conocer las causas, debatir y buscar soluciones para reducir la frecuencia y los impactos ambientales, sociales y económicos de los incendios forestales" son los objetivos que se plantea Ecologistas Zamora para organizar unas jornadas monográficas durante el próximo mes de abril y en las que ha contado con diferentes expertos que aportarán un enfoque multidisciplinar sobre el tema.

Programa de las jornadas de incendios forestales / LOZ

A lo largo de seis jornadas, el centro cultural de La Alhóndiga acogerá a partir del martes 14 de abril las intervenciones de Julio Fernández Peláez, Coordinador de Ecologistas Zamora, que abrirá las jornadas y hablará sobre La Sierra de la Culebra antes y después de los incendios de 2022. El día 15 intervendrá Xabier Vázquez Pumariño, biólogo, ornitólogo y consultor ambiental que abordará los Bulos y realidades de los incendios forestales.

Las siguientes intervenciones tendrán lugar el 20 y 21 de abril, con José Luis Palao, geógrafo y bombero forestal, que ofrecerá La visión global de los incendios forestales tras veinte años de experiencia en el Noroeste peninsular. Y al día siguiente Estrella Alfaro (Doctora en biología de la Universidad de León) y Alberto Fernández-Gil (Doctor en biología de la Universidad de Oviedo-EBD-CSIC) hablarán sobre El impacto de los incendios del 2025 en la flora y vertebrados del noroeste ibérico.

Antonio Guillén Oterino, biólogo y profesor de Enseñanza Secundaria abordará el 27 de abril El agua y los ecosistemas fluviales de Sanabria y La Carballeda tras los incendios forestales de 2025. Y cerrará las jornadas el Ingeniero de Montes y experto en incendios, Marcos Martín Ucero, quien el día 28 hablará sobre el Pasado, presente y futuro de los incendios forestales en la provincia de Zamora.

Todas las intervenciones comenzarán a las 19:30 horas y dejarán paso a un coloquio con el fin de incorporar las opiniones y preguntas del público. Para Ecologistas Zamora es "de vital importancia llegar a conclusiones sobre aspectos fundamentales como las políticas territoriales de protección de los hábitats, así como de las especies y ecosistemas que habitan estos espacios y se encuentran en serio peligro por las afecciones de los incendios forestales. También pretende abordar la importancia de proteger o crear bosques resistentes al cambio climático y a los incendios de última generación, así como el papel de la industria de las explotaciones forestales y la biomasa, el uso de la tecnología en el control de los incendios forestales o los sistemas agroforestales adaptados a las nuevas condiciones ambientales y a los efectos del fuego".