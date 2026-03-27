Esta carretera del medio rural de Zamora, cortada al tráfico por la ejecución de obras de mejora
Los conductores no podrán circular por la travesía de Olmillos de Castro los días 30 y 31 de marzo, pero se habilitarán itinerarios alternativos
Las obras de acondicionamiento del firme en la carretera ZA-V-2418, a su paso por la travesía de Olmillos de Castro, obligarán a cortar la circulación de vehículos los días 30 y 31 de marzo, tal y como informa la Diputación de Zamora.
Las actuaciones previstas se centran en la mejora del pavimento en el tramo urbano de la travesía, con una longitud aproximada de 500 metros, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en este punto.
Por la naturaleza de los trabajos, el día 31 de marzo será necesario proceder al corte total de la carretera en el tramo afectado, durante toda la jornada.
Durante ese periodo, se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y atender en todo momento a la señalización habilitada al efecto.
La Diputación pide disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar a vecinos y usuarios, y agradece su comprensión, recordando que estas intervenciones son necesarias para garantizar una red viaria provincial en adecuadas condiciones de conservación y seguridad.
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