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Alumnos del CRA de Moraleja del Vino conocen el trabajo y los medios de los bomberos

Los participantes disfrutan de una jornada de convivencia en Madridanos y muestran su interés por el trabajo del Parque de la Zona Centro de la Diputación

Alumnos y Bomberos, en la jornada de convivencia celebrada en Madridanos.

Alumnos y Bomberos, en la jornada de convivencia celebrada en Madridanos. / Cedida

M. J. Cachazo

Los alumnos del colegio de Educación Infantil y Primaria CRA de Moraleja del Vino, acompañados por familiares y docentes, han disfrutado de una jornada de convivencia en Madridanos, durante la que pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los efectivos del Parque de Bomberos de la Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Con base en el Parque de Maquinaria de la institución provincial en la capital zamorana, los bomberos se desplazaron hasta Madridanos para que los alumnos del CRA de Moraleja del Vino pudieran conocer, de primera mano, los medios materiales y equipamientos que emplean en su labor diaria, así como las funciones que desempeñan en la extinción de incendios y otras situaciones de emergencia.

Durante la jornada, los escolares pudieron acercarse al trabajo de los profesionales, conocer los vehículos y herramientas que utilizan en las intervenciones y participar activamente en las actividades organizadas, mostrando en todo momento un gran interés.

La actividad contó con una alta participación y se desarrolló en un ambiente lúdico y educativo, en el que los niños y niñas disfrutaron de la experiencia y de la cercanía de los bomberos.

Alumnos de Moraleja del Vino visitan las instalaciones de cría de animales en Madridanos.

Alumnos de Moraleja del Vino visitan las instalaciones de cría de animales en Madridanos. / Cedida

Al margen del encuentro con los bomberos, los escolares disfrutaron de visita cultural al pueblo de Madridanos, aunque también visitaron las instalaciones de cría de animales de razas autóctonas y compartieron una chocolatada, por gentileza del Ayuntamiento.

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La jornada se completó con varias actuaciones ofrecidas por los escolares que clausuraron la convivencia cantando y bailando "Los niños queremos la paz".

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