La AECC presenta la cartera de servicios para enfermos de cáncer en Sanabria-La Carballeda

La trabajadora social de la AECC, Elena García Martín, presentó ayer en Puebla de Sanabria la cartera de servicios para pacientes de cáncer de la Junta Local de Sanabria y Carballeda. Desde el personal de la Asociación y el voluntariado se presta atención sanitaria, psicológica, social, jurídico-laboral y apoyo material. Entre las actividades está la prevención, ocio y tiempo libre y obtención de recursos.

Desde el área específica de Trabajo social, como abordó Elena García, se evalúa el impacto físico, familiar y económico. El cáncer es una enfermedad "común" que no entra en la Ley de Dependencia, y desde la Asociación Española Contra el Cáncer se intenta cubrir esas necesidades o carencias. Desde esta área se elabora un Plan Individualizado de Intervención analizando la situación del paciente desde todos los aspectos. Soledad y burocracia son dos aspectos que condicionan a estos pacientes del medio rural, aunque se suplen con acompañamiento por parte de voluntarios, asesoramiento para el papeleo y de información.

Las situaciones que se atienden incluyen el impacto laboral como la adaptación o cambio de la situación ante bajas e incluso despidos. Atiende las relaciones sociales como el aislamiento y acompañamiento de pacientes en las zonas rurales a través del voluntariado, incluyendo el traslado de pacientes en situaciones concretas, mediante convenios, a los centros de atención y tratamiento alejadas del domicilio. Otra de las situaciones de atención es facilitar vivienda o alojamiento cuando hay desplazamientos por tratamientos. Tanto desde la AECC como en contacto con otras administraciones, entidades, fundaciones, etc., se facilitan bien recursos propios o recursos externos.