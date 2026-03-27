La AECC presenta la cartera de servicios para enfermos de cáncer en Sanabria-La Carballeda
El personal de la asociación y el voluntariado presta atención sanitaria, psicológica, social, jurídica, laboral y apoyo material
La trabajadora social de la AECC, Elena García Martín, presentó ayer en Puebla de Sanabria la cartera de servicios para pacientes de cáncer de la Junta Local de Sanabria y Carballeda. Desde el personal de la Asociación y el voluntariado se presta atención sanitaria, psicológica, social, jurídico-laboral y apoyo material. Entre las actividades está la prevención, ocio y tiempo libre y obtención de recursos.
Desde el área específica de Trabajo social, como abordó Elena García, se evalúa el impacto físico, familiar y económico. El cáncer es una enfermedad "común" que no entra en la Ley de Dependencia, y desde la Asociación Española Contra el Cáncer se intenta cubrir esas necesidades o carencias. Desde esta área se elabora un Plan Individualizado de Intervención analizando la situación del paciente desde todos los aspectos. Soledad y burocracia son dos aspectos que condicionan a estos pacientes del medio rural, aunque se suplen con acompañamiento por parte de voluntarios, asesoramiento para el papeleo y de información.
Las situaciones que se atienden incluyen el impacto laboral como la adaptación o cambio de la situación ante bajas e incluso despidos. Atiende las relaciones sociales como el aislamiento y acompañamiento de pacientes en las zonas rurales a través del voluntariado, incluyendo el traslado de pacientes en situaciones concretas, mediante convenios, a los centros de atención y tratamiento alejadas del domicilio. Otra de las situaciones de atención es facilitar vivienda o alojamiento cuando hay desplazamientos por tratamientos. Tanto desde la AECC como en contacto con otras administraciones, entidades, fundaciones, etc., se facilitan bien recursos propios o recursos externos.
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