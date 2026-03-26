Este es el pueblo de Zamora que ha captado la atención del Ministerio de Turismo como nuevo destino inteligente

Las cámaras regresan al corazón de Sanabria en un proyecto que apuesta por poner en valor su potencial turístico. En concreto, Puebla de Sanabria será la localidad que acoja el nuevo proyecto impulsado por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y entidad adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo.

En total serán 198 los destinos incluidos dentro de este proyecto que incluye la grabación de vídeos promocionales y material fotográfico en un período temporal comprendido entre el 23 de marzo y principios del mes de junio de 2026.

El material audiovisual que se genere en la villa se integrará en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una iniciativa impulsada por Segittur que tiene como objetivo ofrecer soluciones tecnológicas a los destinos, orientar la promoción hacia un turismo responsable y mejorar la experiencia del público visitante. Los contenidos generados contribuirán a facilitar la localización de los destinos, mejorar la experiencia de las personas usuarias y servir de base para el desarrollo de diversas funcionalidades de la plataforma.

Para la ejecución de estos trabajos, se ha adjudicado el contrato —mediante procedimiento de licitación pública y financiado con fondos europeos Next Generation EU— a la empresa Simon Abarca TIC y Audiovisuales S. L., que será la encargada de realizar las grabaciones.

Puebla de Sanabria pertenece a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde el año 2019 y ha sido partícipe de diversos proyectos de esta red turística. Recientemente el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria actuó como anfitrión en una jornada de presentación de los proyectos piloto de la Plataforma Inteligente de Destinos con la participación de más de treinta entidades supramunicipales contando en la misma con representantes de diputaciones, cabildos, consells insulares y comunidades autónomas uniprovinciales de toda España.