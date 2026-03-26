El PSOE trasladará las reivindicaciones del sector forestal a las Cortes con la nueva Mesa de Incendios

El PSOE de Zamora ha constituido la Mesa de Incendios en la provincia con el objetivo de recoger sus reivindicaciones y trasladarlas con urgencia a las Cortes de Castilla y León. La creación de este espacio de trabajo y escucha con profesionales del operativo forestal, agentes medioambientales y representantes del sector, busca así a la Junta medidas concretas en materia de prevención y extinción de incendios.

Esta iniciativa se enmarca en línea impulsada por el PSOE de Castilla y León, que ha anunciado que llevará las demandas del sector forestal al Parlamento regional para impulsar un cambio en el plan de prevención y extinción autonómico. "Los incendios no son una fatalidad, son consecuencia de una falta de planificación y de una política forestal insuficiente por parte de la Junta de Castilla y León", recuerda Iñaki Gómez.

El procurador socialista ha recordado que "Zamora ha sufrido de manera especialmente dura las consecuencias de los incendios en los últimos años, por lo que no podemos permitir que la situación siga igual".

Asegura que "esta Mesa de Incendios nace para escuchar al sector, recoger propuestas y convertirlas en iniciativas concretas que llevaremos al parlamento autonómico". Asimismo, ha añadido que "si la Junta no escucha a los profesionales que están en primera línea, el PSOE será su altavoz para que sus reivindicaciones lleguen donde se tienen que tomar las decisiones"

Durante el encuentro, los socialistas han recogido las principales preocupaciones del sector, centradas en la falta de medios, la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la urgencia de avanzar hacia un modelo de prevención activo durante todo el año y de titularidad pública.

Desde el PSOE de Zamora transmiten además su preocupación ante la llegada del próximo verano, advirtiendo de que, "pese a los mensajes de la Junta y del presidente Alfonso Fernández Mañueco asegurando que 'se ha aprendido' o que 'se han puesto todos los recursos', la realidad es que no se han producido cambios estructurales y la provincia sigue en una situación similar a la del año pasado".

En este sentido, han alertado de que "no podemos dejar la protección de nuestros montes a una cuestión de azar o a que la climatología sea favorable". Máxime en un año marcado por las intensas lluvias y el tren de borrascas durante el invierno que hacen prever una primavera más frondosa de lo habitual, lo que podría volver a generar condiciones propicias para grandes incendios en la provincia.

Por ello, el PSOE de Zamora exige a la Junta de Castilla y León que tome medidas reales de manera inmediata, refuerce los medios y actúe desde ya en prevención para evitar que Zamora vuelva a sufrir un verano de incendios. "Defender el monte es defender el futuro de nuestra provincia", ha concluido Gómez.