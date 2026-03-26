Palacios del Pan vuelve a tener agua potable más de 40 días después

Más de cuarenta días después, el pueblo de Palacios del Pan vuelve a tener agua potable. Un bando del Ayuntamiento precisa que el análisis del agua de la red de abastecimiento confirma que todos los resultados están "dentro de los parámetros establecidos", por lo que el agua es apta para el consumo.

Palacios del Pan ha sido el pueblo que más tiempo ha pasado sin poder resolver el problema de la potabilidad entre los pueblos zamoranos que captan en embalses y han sufrido problemas de turbidez. El 16 de febrero la Diputación de Zamora comenzara a suministrar agua embotellada para el consumo y el cocinado de alimentos por parte de los vecinos.

Palacios del Pan ha sido incluido en el plan de actuaciones que la Diputación llevará a cabo, con la ayuda de Iberdrola, para mejorar las plantas potabilizadoras y eliminar los problemas de turbidez junto a Fermoselle, Villalcampo, Carbajosa y San Pedro de la Nave-Almendra con un presupuesto en su conjuunto de 227.000 euros.

Las actuaciones se basan en la modernización de las plantas con el objetivo de que no se repitan los altos índices de turbidez. El inicio del año 2026 ha venido marcado por una pluviometría desmedida, que ha tenido como resultado el desembalse de agua en las cuencas fluviales del país, removiendo los fondos y arrastrando lodos.

Se van a cambiar filtros, tuberías, instalación de variadores en las bombas de filtrado "para que las bombas trabajen con menos caudal cuando hay turbidez y el proceso de limpieza del agua sea mucho más rápido" apunta el presidente de la Diputación.

Al tratarse de problemas surgidos en las captaciones de los embalses, Iberdrola se ha comprometido a colaborar en el gasto de estas mejoras, el resto de la aportación será asumido por la institución provincial en un 90% y el 10% restante por los ayuntamientos.