El grupo de acción local Adata apuesta en 2026 por estrategias de emprendimiento para la mujer rural

El grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata), presidido por David Carrión, abrirá en los próximos días la convocatoria oficial para la presentación de proyectos Leader de carácter no productivo y sin ánimo de lucro. Así lo aprobó por unanimidad la asamblea general de socios celebrada en Alcañices.

El equipo técnico dirigido por el gerente, José María Polo, hizo entrega a los asociados del cuadro de ayudas, intensidades e inversiones elegibles y no elegibles y, una vez ya aprobada por la asamblea, la convocatoria se tramitará a lo largo de esta misma semana.

Adata consignará una inversión de 394.000 euros en ayudas, pudiendo ser beneficiarios de ellas las entidades locales (ayuntamientos), mancomunidades de servicios, escuelas de formación, asociaciones y fundaciones, federación de asociaciones, grupos de acción local y personas físicas. Las ayudas podrán llegar en su caso según la aplicación de los baremos y criterios de selección al 100%, al 80% o al 50%, según las iniciativas y acciones a presentar.

Respecto a las líneas y objetivos marcados, Adata implementará este año el Programa Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en Castilla y León en los ámbitos agrario y alimentario, ya que se ha concedido recientemente por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta a los 44 grupos de acción local (GAL) de Castilla y León una subvención directa por un máximo de 20.863 euros para el desarrollo de la Red de Desarrollo Rural de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (RED PAME), para implementar acciones de formación, asesoramiento y divulgación.

Ejes de trabajo

Los ejes del trabajo son, por un lado, la orientación laboral en emprendimiento y empleabilidad: máximo 17.763 euros, para realizar directamente por personal del grupo de acción local o contratación externa para llevar a cabo un plan de asesoramiento de manera grupal, talleres participativos y de trabajo, asesoramiento directo, personalizado, y servicio de community manager del plan de apoyo en el territorio.

Por otra parte, está la formación y sensibilización con un máximo de 2.000 euros para la contratación de servicios profesionales que requieran servicios especializados, jornada de presentación de puesta en marcha de la estrategia y del plan por la Junta de Castilla y León, taller con ejemplos concretos de promotoras del territorio, y acción formativa. Por último, estará la promoción para las acciones, fichas y material promocional de apoyo.

La asociación sigue colaborando y participando en reuniones y actividades, promoción de material turístico de la comarca, y con todas aquellas iniciativas que se vienen desarrollando en relación a Aliste, Tábara y Alba, tales como ferias, eventos, charlas. También el Centro Interpretativo de Aliste, Tábara y Alba situado en la planta baja de la oficina de Adata en Alcañices atiende e informa por parte del equipo técnico, a cuantas personas o grupos se acercan a visitarlo.

Se auditaron sin incidencias las cuentas anuales de la Asociación de los años 2024 estando previsto para el segundo trimestre las del año 2025.

En cuanto al resumen y fases del Programa 2014-2023, ya cerrado y gestionado por fases y objetivos, la Asamblea general de Adata conoció el cierre por fases y objetivos del anterior programa 2014-2023 con una inversión total de 9.674,890 euros, de los cuales las ayudas para expedientes productivos fueron 2.698.058 euros y para no productivos 333.278 euros (sin contar la cooperación ni los gastos de funcionamiento del equipo gestor).

Presupuesto

En una primera fase de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 se gestionó el 40% del presupuesto: 1.219.596 euros. En la segunda fase de enero 2019 a diciembre 2021 otro 40% (es decir, 1.219.596 euros). La tercera fase a partir del 1 de enero de 2022 a diciembre 2023 el 20% restante, 609.798 euros, y en la cuarta fase de fondos adicionales, implicando un 30% más con 1.010.101 euros para poder seguir subvencionando más proyectos.

Las actividades previstas para el año 2026 incluyen la continuación con la gestión del Programa Leader 2023-2027 que se está gestionando actualmente, se participará en proyectos de cooperación con otros Grupos de Acción Local de Zamora y de Castilla y León, se editará actualizado un nuevo plano turístico comarcal y se actualizará e incrementar contenidos de la web de Adata (www.adata.es).

Adata mantiene las cuotas de 30 euros para las asociaciones sin ánimo de lucro; 120 para las empresas, sindicatos y Opas; y en el caso de los ayuntamientos 200 euros hasta los 400 habitantes y 250 los que superen esa cifra.

El programa Leader 2023-2027 sigue su curso y la convocatoria de proyectos productivos sigue abierta con plazo límite para recibir solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2027.

El total de fondos ayudas Leader del plan financiero asciende a 2.198.834 euros. De momento se han presentado hasta la fecha 23 solicitudes y de ellas ya se han aprobado 12. Cinco expedientes se han rechazado: tres negativas y dos renuncias. En fase de solicitud hay 7.

Adata y otros cinco Grupos de Zamora, mantiene un contrato de colaboración con la entidad Caja Rural de Zamora para ayudas económicas y anticipos, en condiciones muy interesantes para aquellos que tramiten sus proyectos en el grupo de acción local y el actual e importante Convenio financiero de la Diputación de Zamora con los seis Grupos de Acción Local existentes en Zamora.

Socios

La Asamblea General actualizó la bajas y altas de socios. El número de asociados aceptando las nuevas incorporaciones y las bajas son 76 socios, de los cuales 31 son ayuntamientos (todos los de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba), dos sindicatos agrarios y 43 son asociaciones de diferentes sectores.

Desde la última asamblea general de socios celebrada, se ha solicitado la inclusión de siete nuevos socios y han solicitado la baja por escrito dos socios. Las solicitudes de altas y bajas han sido aprobadas previamente en las correspondientes sesiones de la Junta Directiva de Adata para su ratificación en la presente asamblea general.

Las altas corresponden todas a asociaciones: Virgen de Las Nieves de La Torre, Aires de Aliste de Pobladura, El Ribote de Losacino, El Atenazador de San Vicente de la Cabeza, Vide, Muga y Santa Ana. Las bajas son las de la Asociación para la Defensa del Paisaje El Cigüeñal de Muelas del Pan y la Asociación San Salvador de Rabanales de Aliste.