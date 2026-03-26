Eilza renueva el impulso internacional de Fromago y del sector quesero

Doble impulso al sector quesero zamorano. La Escuela Internacional de Industrias Lácteas ha renovado su convenio de colaboración estratégica con la Organización Interprofesional Láctea (InLac) para la promoción y dinamización de la feria Fromago que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre de 2026. El objeto del convenio establecer una colaboración estrecha entre ambas instituciones para la organización de diversos actos y acciones promocionales entorno a la feria que ya es referencia en el sur de Europa.

El convenio, rubricado entre el presidente de InLac, Javier Roza, y la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, renueva por segunda edición consecutiva el compromiso por potenciar la imagen de calidad del producto nacional.

La firma del acuerdo supone el apoyo explícito de InLac, la organización que engloba a todo el sector lácteo español. InLac representa tanto a la rama productora (ganaderos) como a la transformadora (cooperativas e industrias), siendo el instrumento vertebrador que defiende los intereses comunes de la cadena de valor de la leche de vaca, oveja y cabra.

Tras la firma, Sara Fregeneda, presidenta de Eilza, destacaba la importancia de este acuerdo: “Que el órgano que representa a ganaderos e industrias de toda España vuelva a confiar en Fromago es el mejor aval posible".

Certificado Profesionalidad Quesero. / Eilza

Alta tasa de inserción laboral

Una noticia que se produce al tiempo que Eilza ha dado inicio a su nuevo certificado de Profesionalidad en Quesería. El programa formativo, con una duración total de 390 horas, destaca por un enfoque integral desde los análisis físico-químicos de la materia prima a la maduración y afinado. Unos conocimientos que los alumnos podrán poner en práctica en las 80 horas de prácticas profesionales no laborales en las más de 60 empresas y multinacionales que integran el patronato de la Escuela.

Esta formación capacita a los egresados para roles críticos como maestros queseros, operadores de cuadro de control y responsables de plantas de tratamiento de leche en un contexto de demanda de profesionales cualificados para una industria que combina la excelencia artesanal con la vanguardia tecnológica.

"Buscamos profesionalizar una pasión", señalan desde la dirección de Eilza. "Nuestros alumnos acceden a una formación práctica orientada al trabajo real, lo que aumenta exponencialmente su empleabilidad en un mercado que busca técnicos polivalentes".

Como refuerzo a esta labor docente, Eilza organizará el próximo 21 de abril una clase magistral con el experto mundial Mucio Furtado y la colaboración de Pablo Rivero, que reunirá en Zamora a más de 200 profesionales de las empresas más relevantes del sector.

Este encuentro técnico servirá de antesala a la gran cita de Fromago Cheese Experience 2026, feria organizada por la Escuela que en su última edición atrajo a más de 300.000 visitantes. Ambos eventos consolidan a EILZA no solo como centro educativo, sino como una organización estratégica que transforma el patrimonio quesero en un motor económico global.