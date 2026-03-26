El convento rural que llegó a contar con 33 religiosas y al que la falta de vocaciones aboca al cierre en Zamora

Ya no se oficiarán más misas en el convento de La Asunción ni sus campanas volverán a marcar el paso del tiempo.

El traslado de las dos últimas hermanas Clarisas que "resistían" en el monasterio ha supuesto un duro golpe para Villalobos, un pueblo que, durante casi siete siglos, ha convivido con las monjas y que, ante su inminente partida, siente un vacío difícil de llenar.

La falta de vocaciones y la avanzada edad de las pocas religiosas que hasta hace poco tiempo convivían tras las rejas de clausura del convento han precipitado un traslado que, de forma progresiva, se ha materializado en pocas semanas y que culminará este sábado con la partida hacia Zamora y Villalpando de las dos últimas Clarisas.

"¿Qué vamos a hacer nosotras solas en el convento?" reconoce apenada la madre superiora, María Victoria Villasante (Sor Celeste), que en dos días tendrá que abandonar el que ha sido su "hogar" durante muchos años y que, hasta el momento de la despedida, habitará con Leonor Pisabarro (Sor Celina). Las dos hermanas seguirán la estela de otras cuatro Clarisas que, de manera escalonada, han traspasado los históricos muros del convento de La Asunción, fundado en el año 1348, para iniciar una nueva etapa alejadas de la que hasta ahora ha sido su "casa".

Religiosas del convento de La Asunción, en una fotografía antigua. / Cedida

Sor Celeste y Sor Celina son conscientes de que "la vida cambia" y de que las "vocaciones han bajado mucho", pero no pueden esconder su inmensa tristeza al tener que decir adiós a un pueblo, Villalobos, al que se sienten muy unidas. Y ese sentimiento es recíproco. "Hemos visto caer lágrimas de los ojos de nuestros vecinos", subraya la madre superiora, quien agradece el cariño con el que "siempre nos han tratado en el pueblo".

Especialmente dura va a ser la despedida para Rosa María Estébanez. Desde hace ocho años, de lunes a sábado, esta vecina de la cercana localidad de Villanueva del Campo, ha atendido y cuidado a las monjas del monasterio a las que "he ayudado en todo", consciente de sus limitaciones por su avanzada edad.

Después de tanto tiempo de una estrecha convivencia, reconoce que "siento un dolor muy grande" por el traslado de las dos últimas hermanas, a las que considera "parte de mi familia" y que, ahora, seguirán caminos distintos.

Trabajo y oración

Al mirar atrás, Sor Celeste y Sor Celina recuerdan otras épocas de un convento en el que llegaron a convivir hasta 33 monjas y en el que la actividad era frenética, ya que compaginaban la oración con el arduo trabajo de confeccionar ropa femenina para una empresa de León.

Así se ganaban las hermanas el sustento. En aquella época, como rememora la madre superiora, "teníamos la mano derecha de las monjas y la mano izquierda de las máquinas", con las que confeccionaban prendas femeninas, trabajo con el que, además de "poder comer" cumplían el mandato de su fundadora, Santa Clara.

Ahora, las hermanas vivían de sus pensiones, tras cotizar por el trabajo realizado durante muchos años y después de superar épocas duras como la posguerra, en la que "pasamos auténticas penurias" por la falta de alimento.

La "última etapa" del convento también ha sido "muy dura", tal y como reconoce Julián Alonso, alcalde de Villalobos, el pueblo que durante siglos ha arropado a las monjas y con las que ha establecido un vínculo muy especial que perdurará en el tiempo.

Esa relación se ha fraguado a pesar de la separación física que delimitan las rejas de la clausura, ya que las hermanas han abandonado el convento en contadas ocasiones, tales como acudir al médico o a votar en las elecciones.

La iglesia del monasterio era el punto de encuentro de vecinos y de las hermanas Clarisas. Y es, como explica el alcalde, el párroco Abelardo Ferrero, ha oficiado misa en el monasterio durante todos los días del año. Su edad, 93 años, no ha sido un impedimento para trasladarse cada jornada a Villalobos y celebrar la eucaristía, en la que los vecinos y las religiosas compartían oraciones.

Para los habitantes de Villalobos el cierre del convento de La Asunción también implicará que, para asistir a misa, tendrán que desplazarse a la parroquia, que está alejada del centro urbano y a la que se accede a través de una empinadas escaleras, lo que dificultará la participación de los feligreses de avanzada edad o con movilidad reducida.

Convento de La Asunción en la localidad de Villalobos. / Cedida

Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diócesis de Zamora que "nos deje la iglesia del convento, porque está situada en el centro del pueblo" para la celebración de la eucaristía y para ocasiones especiales que forman parte del recuerdo colectivo de los vecinos, tales como la tradicional salida y regreso de la Virgen de Velilla en una de sus fiestas.

Por el momento, según el alcalde, la Diócesis no se ha pronunciado sobre la solicitud formulada, aunque confía en que sea atendida porque, de lo contrario, supondrá "una zancadilla más a los pueblos".

A pesar de que los vecinos comparten un sentimiento de tristeza porque el cierre del convento supone "una gran pérdida", el alcalde asegura que no se ha organizado ningún acto de despedida para "no prolongar el sufrimiento" de las dos religiosas, que tampoco quieren un último encuentro con unos vecinos que ya añoran su ausencia.

Y es que la relación entre las religiosas y Villalobos se remonta a los orígenes nobles del pueblo. En una Bula fechada el 18 de abril de 1346, el Papa Clemente VI mandó a Fernando Rodríguez Osorio, fundar un monasterio de monjas en Villalobos o en alguno de sus dominios como penitencia por casarse con su prima, Inés de la Cerda, señora de Bembibre. El matrimonio otorgó escritura de fundación del convento en Villalobos en 1348.

Desde entonces, los muros de La Asunción han sido testigos de los avatares de la historia de Villalobos. Tras su cierre, en el pueblo desconocen el futuro de un convento que "está en perfectas condiciones" tras varias restauraciones y que deja una huella imborrable en el corazón de sus vecinos.