La Casa de Alba colaborará en los actos del V Centenario de Juan del Enzina en Fermoselle

El Ayuntamiento de Fermoselle contará con la colaboración de la Casa de Alba para los actos del V Centenario de Juan del Enzina, el fermosellano que está considerado creador del teatro moderno y la música polifónica. Nacido en 1469 en Fermoselle y fallecido en 1529 en León, la villa que le vio nacer prepara los actos para 2029 con un programa que lleva dos años en marcha. En ese contexto la Fundación Casa de Alba ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de Fermoselle de participar.

Como ha confirmado la propia institución municipal, "la fundación ducal aparecerá como “Colaborador” en las actividades y cartelería que se lleven a cabo en conmemoración del originario más ilustre de la localidad. En las III Jornadas sobre Enzina, previstas para este verano, la Fundación Casa de Alba facilitará una visita de vecinos y vecinas de Fermoselle a la Torre del Palacio de Alba de Tormes y al Palacio de Monterrey de Salamanca".

Los Duques de Alba fueron los primeros mecenas de Juan del Enzina; de hecho, la primera representación de teatro moderno español tuvo lugar en el Palacio de Alba de Tormes la Navidad de 1492, donde se pusieron en escena dos églogas en las que unos pastores anuncian el nacimiento de Cristo.

"Juan del Enzina estuvo bajo la protección del segundo Duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, por cinco años, donde ejerció como músico, poeta, y autor e intérprete de obras dramáticas. Al final de su estadía presentó una compilación de todas sus obras, recogidas en el Cancionero de Palacio, que se publica en Salamanca en 1496".

Palacio de Monterrey en Salamanca / Cedida

El creador del teatro moderno y de la polifonía musical españolas fue alumno de Antonio de Nebrija, cantor y capellán de la Catedral de Salamanca. Entró al servicio del Duque de Alba, en cuya corte promovió los primeros espectáculos escénicos de la península ibérica. En Roma gozó de la protección de los papas Alejandro VI, Julio II y León X, formando parte de la capilla de éste último. En 1519 consigue el Priorato de la Catedral de León, ciudad donde se establece hasta su muerte.

El proyecto de la conmemoración del V Centenario de Juan del Enzina ya fue presentado al consejero de Cultura en funciones, Gonzalo Santonja, durante una reunión celebrada en la sede de la Consejería en Valladolid con presencia del alcalde José Manuel Pilo, la directora general de Políticas Culturales de su departamento, Inmaculada Martínez Marino, la concejala de Cultura de Fermoselle, Escolástica Fidalgo, así como el asesor del Ayuntamiento, Carlos Funcia, y la responsable de la Oficina de Turismo, Marina González.

En la entrevista los responsables fermosellanos detallaron al consejero el contenido de las jornadas previas ya realizadas y las previstas hasta 2029, fecha del V Centenario del fallecimiento de Juan del Enzina. Este verano tendrán lugar III Jornadas y para el V Centenario de 2029 está prevista encuentran una gran exposición, un congreso y la colocación una estatua o busto en la villa.

Juan del Enzina compuso 72 piezas musicales, contenidas en el ‘Cancionero’ (villancicos, cantatas, romances, dezires), y diez églogas, un auto y tres representaciones. Varios de sus textos están escritos en sayagués (entonces considerado rústico) y en lenguaje pastoril. Como fundador de la escena española, es también de los personajes más relevantes de la España del Renacimiento.