La Plataforma en Defensa de la Arquitectura de Aliste pide mejores condiciones bancarias para las asociaciones del medio rural de Zamora

La Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional de Aliste, con sede en el “Convento de San Francisco" de Alcañices, ha iniciado una ronda de contactos con las instituciones públicas y los partidos políticos de Castilla y León para evaluar las altas comisiones bancarias que tienen que afrontar las asociaciones culturales, sociales y deportivas sin ánimo de lucro de la provincia de Zamora y de la región.

Esta situación afecta particularmente a las asociaciones más pequeñas y las del mundo rural que, de hecho, son las más numerosas, tales como asociaciones culturales, de vecinos, de la Tercera Edad y de cazadores.

La plataforma asegura que “aunque algunas asociaciones puedan disponer de fondos significativos, la mayor parte de ellas tienen muy pocos socios y escasos recursos, encontrando fundamentalmente apoyo en las entidades locales, siempre limitado a pesar de su esfuerzo”.

La actividad asociativa es, a decir de la entidad alistana, “a día de hoy, una de las mejores herramientas para retener población y vincular a toda aquella que, originaria de los territorios rurales, contribuye al mantenimiento de la vida social y cultural de nuestros pueblos. La cultura y la educación solo pueden ser concebidas como inversiones, orientadas tanto a luchar contra la despoblación como a igualar los derechos entre los ciudadanos de los pueblos y de las ciudades. Sin apoyos externos -y con lastres como las aludidas comisiones bancarias-, resulta muy difícil desarrollar programas y actividades en el mundo rural”.

Supresión de ayudas

De otro lado, según exponen, tras la reordenación de las cajas de ahorros, las entidades bancarias han reducido -o directamente eliminado- sus ayudas a este tipo de asociaciones, salvo en ámbitos puntuales como el patrocinio deportivo. Aun entendiendo la lógica de estas instituciones, la obtención de beneficios, no puede obviarse su responsabilidad como actores económicos fundamentales en el desarrollo rural. De hecho, los zamoranos han destacado históricamente por su capacidad de ahorro, algo que ha contribuido a que muchas entidades bancarias sean hoy lo que son”.

Finalmente, apelan a las instituciones públicas, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y las Cortes Regionales, así como al Banco de España, para que se coordinen y pongan en marcha medidas de promoción económica del tejido asociativo rural, comenzando con la eliminación de comisiones bancarias para entidades sin ánimo de lucro y fines sociales o culturales. También se han trasladado estas reivindicaciones a los partidos políticos con representación en las Cortes

Igualmente, la plataforma invita a todas las asociaciones del medio rural "a que reclamen ante dichas instituciones y ante sus entidades bancarias la eliminación de comisiones y tasas bancarias, con el fin de promover su actividad y dedicar sus escasos recursos a cumplir con sus fines fundacionales”.