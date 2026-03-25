El pastoreo con burros, herramienta para prevenir incendios forestales en Zamora

La Raya de España y Portugal ha puesto en marcha el proyecto "Asinifire", cuyo objetivo es desarrollar una estrategia dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, orientada a la gestión sostenible de áreas forestales y la protección de bienes y comunidades rurales en un contexto de cambio climático.

La propuesta se centra en la implementación de prácticas de pastoreo que permitan la gestión de combustibles, así como en el uso de la tracción animal en operaciones forestales. Estos nuevos usos contribuyen a la conservación y valorización de las razas autóctonas de asnos, zamorano-leonesa y mirandesa, y de su hábitat, Zamora y Tras os Montes y Alto Douro. Se espera que al conferir nuevas funcionalidades a estos animales sus efectivos aumenten.

Las transformaciones socioeconómicas ocurridas en las últimas décadas en los territorios del interior con el abandono masivo de la práctica agroganadera y una población rural envejecida han provocado profundos cambios en el paisaje, impactando directamente en la recurrencia y severidad de los incendios forestales, efectos que se han visto agravados por el cambio climático.

El proyecto "Asinifire" tiene como objetivo reducir el riesgo de incendios en las zonas peri urbanas de las localidades españolas y portuguesas integradas en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza "Meseta Ibérica" mediante el desarrollo de un modelo de gestión basado en los servicios ambientales prestados por los asnos de las dos razas autóctonas de pura sangre, la zamorano-leonesa y la mirandesa, integrando prácticas actuales de pastoreo en matorrales y bosques con métodos innovadores de gestión forestal que utilizan tracción animal.

Un grupo de personas observa a varios ejemplares de asnos de razas autóctonas | CH. S.

La idea, para garantizar la consolidación y la sostenibilidad de la iniciativa, se prevé constituir una red transfronteriza que contribuya al crecimiento y valorización tanto de la mirandesa como de la zamorano-leonesa, en consonancia con el objetivo de las Naciones Unidas (Unesco) al crear Meseta Ibérica, es decir, promover el desarrollo sostenible conciliando la conservación de la biodiversidad con el patrimonio cultural de los pueblos.

El proyecto "Asinifire", liderado como promotor por el Centro de Investigación de Montanha del Instituto Politécnico de Braganza, que se inició el 1 de enero de 2025 y finalizará el 1 de enero de 2028, cuenta con una dotación presupuestaria de 249.994 euros. Cuenta con el apoyo del programa "Promove" de la Fundación "La Caixa", en colaboración con el BPI y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología.

Como promotores están la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal "Zamorano-Leonesa" (Aszal) y la Asociación para el Estudio y Protección del Ganado Asinino (Aepga) de Atenor (Miranda do Douro), junto a la sociedad cooperativa Buleza (Burras Lecheras Zamoranas) de ordeño de leche de burra asentada en Torres del Carrizal, el concelho de Vimioso y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Zasnet", de la que forma parte la Diputación de Zamora.

El domicilio social está en el Centro de Investigación de Montanha del Campus Santa Apolonia de Braganza. María Villa, coordinadora del proyecto "Asinifire", destaca que "el pastoreo con burros en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica genera beneficios económicos a través de las diversas actividades, como la limpieza de matorrales, producción de estiércol, turismo y terapias. El proyecto pretende potenciar estos beneficios durante su desarrollo. Además de prevenir, los burros también protegerán los pueblos de los incendios, ya que se actuará en núcleos urbanos y zonas peri urbanas aportando así mayor resiliencia al paisaje de la Meseta Ibérica"

Un grupo de burros pastorea en las inmediaciones de una zona calcinada por un incendio. | CH. S.

Los miembros del Consorcio "Asinifire" son María Villa (Instituto Politécnico de Braganza), Jesús de Gabriel Pérez (secretario técnico de Aszal), Natacha Pinto de More, de laboratorios More CoLAB, Alejandro Nieto, de Aepga, y Claudio Rorário de Vimioso.

En Centro de Investigación de Montanha es una unidad de I+D clasificado como "Excelente"por la FCT, que cuenta con 77 investigadores integrados y más de 100 proyectos en ejecución. En "Asinifire" es la entidad coordinadora del consorcio, integrando sus competencias técnico-científicas en la evaluación de la capacidad de los burros para reducir el riesgo de incendios y movilizando a los actores clave en la valorización y conservación de las razas autóctonas.

Buleza, con un amplio conocimiento sobre la raza zamorano-leonesa aporta su experiencia en el manejo de los animales, aspectos relacionados con la alimentación y los pastos y en la identificación de entidades y socios para la red transfronteriza.

Aszal, creada en 1995 en Zamora, se encarga de identificar las áreas experimentales, suministro y manejo de animales, definición de los parámetros evaluar, análisis de oportunidades y amenazas, desarrollo de acciones de capacitación y la integración de los resultados científico técnicos. Por su parte, AEPGA, fundada en 2001 en Atenor, encargada de preservar el "Burro Mirandés", asume la dinamización del pastoreo con burras y la valoración multifuncional de los asnos en el territorio fronterizo.