Dos detenidos en Zamora por tráfico de drogas con cocaína y hachís incautados

La Guardia Civil de Zamora, en dos actuaciones distintas, procedió a la detención de dos personas como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas incautándose las sustancias estupefacientes localizadas.

En la primera de las actuaciones llevada a cabo hace dos días, mientras se realizaba un control en el punto kilométrico 56 de la A-52 en el término municipal de Mombuey, los agentes intervinientes procedieron a la identificación del conductor de un vehículo que circulaba dirección Madrid.

Durante la identificación y comprobación de los habitáculos del vehículo se localizó, debajo de uno de los asientos, hachís en pastilla, así como en cigarrillos liados, lo que llevó a la detención del conductor, un varón de 24 años de edad de nacionalidad brasileña y con domicilio en Portugal.

En el segundo de los casos, en la mañana de ayer se puso a disposición judicial a un varón de nacionalidad española y vecino de Zamora, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Esta persona fue identificada en un control de seguridad ciudadana llevado a cabo por la USECIC en las proximidades de la localidad de Villaralbo, donde procedieron a la identificación de un varón que viajaba en un turismo, y durante la identificación se localiza cocaína y hachís que portaba el identificado.

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Los detenidos, las diligencias instruidas, sustancias incautadas y resto de objetos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción correspondiente quedando los detenidos en libertad con cargos.