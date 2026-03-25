Dos detenidos en Zamora por tráfico de drogas con cocaína y hachís incautados
En la primera de ellas, se procedió a la detención de un ciudadano brasileño, residente en Portugal, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas
El detenido de la segunda intervención, viajaba con cocaína y hachís, cuando fue identificado en un control de seguridad ciudadana
F. E.
La Guardia Civil de Zamora, en dos actuaciones distintas, procedió a la detención de dos personas como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas incautándose las sustancias estupefacientes localizadas.
En la primera de las actuaciones llevada a cabo hace dos días, mientras se realizaba un control en el punto kilométrico 56 de la A-52 en el término municipal de Mombuey, los agentes intervinientes procedieron a la identificación del conductor de un vehículo que circulaba dirección Madrid.
Durante la identificación y comprobación de los habitáculos del vehículo se localizó, debajo de uno de los asientos, hachís en pastilla, así como en cigarrillos liados, lo que llevó a la detención del conductor, un varón de 24 años de edad de nacionalidad brasileña y con domicilio en Portugal.
En el segundo de los casos, en la mañana de ayer se puso a disposición judicial a un varón de nacionalidad española y vecino de Zamora, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Esta persona fue identificada en un control de seguridad ciudadana llevado a cabo por la USECIC en las proximidades de la localidad de Villaralbo, donde procedieron a la identificación de un varón que viajaba en un turismo, y durante la identificación se localiza cocaína y hachís que portaba el identificado.
Los detenidos, las diligencias instruidas, sustancias incautadas y resto de objetos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción correspondiente quedando los detenidos en libertad con cargos.
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