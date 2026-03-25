Declaración de peligro medio de incendios en Zamora y toda la comunidad de Castilla y León
Una resolución del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente extiende la declaración del 27 de marzo al 6 de abril
Se acuerda además en ese periodo suspender las autorizaciones de quema del monte
La Junta de Castilla y León declara época de peligro medio de incendios en la provincia de Zamora y en toda la comunidad autónoma del 27 de marzo al 6 de abril.
Una resolución del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente acuerda además en ese periodo suspender las autorizaciones de quema del monte.
Las quemas de restos vegetales acumulados en pequeños montones situados en terrenos labrados, huertos y prados se podrán seguir haciendo como hasta ahora, previa comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha de realización de la quema y aviso al agente medioambiental de la zona.
Las labores de prevención y extinción de incendios forestales deben adaptarse en cada momento del año al riesgo existente. Por ello, la Junta ha optado por un "operativo flexible", que integra la prevención y extinción y cuyas dimensiones se adapten a las condiciones de riesgo existentes en cada momento. Medidas que requieren de una precisa coordinación para lograr la máxima eficacia.
Las condiciones climáticas en los próximos días apuntan a un aumento de temperaturas y sin precipitaciones importantes, periodo que coincide con la mayor parte de la Semana Santa.
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