La concienciación de la Asociación contra el Cáncer de Zamora: Desayuno saludable para el alumnado de Puebla de Sanabria

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha desarrollado una nueva edición de sus Desayunos Saludables en el CEIP Fray Luis de Granada de Puebla de Sanabria. Una actividad dirigida a promover hábitos de vida saludables entre los escolares e incorporar educación en prevención desde edades tempranas. En esta ocasión, han participado 84 alumnos y alumnas, que han podido disfrutar de un desayuno equilibrado acompañado de una explicación sobre la importancia de la alimentación como herramienta de salud.

La actividad ha sido posible gracias a la colaboración de Panadería Vasallo, Carrefour Exprés de Puebla de Sanabria, Fundación Caja Rural de Zamora y Leche Gaza, que han aportado los alimentos necesarios para ofrecer un desayuno completo y de calidad. La Asociación Española Contra el Cáncer agradece especialmente esta implicación, que permite acercar actividades preventivas al entorno escolar y fortalecer el compromiso comunitario.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) subraya la importancia de mantener una presencia activa y constante en Puebla de Sanabria y La Carballeda, territorios donde la dispersión geográfica y la menor disponibilidad de recursos pueden influir en el acceso a información y prevención.

En el ámbito de la salud y el cáncer, hoy se sabe que el código postal puede llegar a influir más que el código genético en el impacto de la enfermedad, un dato que evidencia cómo las desigualdades territoriales afectan al diagnóstico precoz, la prevención y el acompañamiento.

Por este motivo, iniciativas como los desayunos saludables, las charlas informativas, las campañas de cribado o el apoyo a pacientes y familias son esenciales para reducir estas diferencias y garantizar que la población rural tenga acceso a información práctica, cercana y útil para cuidar de su salud.

Educación para prevenir desde la infancia

Durante la actividad, el alumnado ha recibido orientaciones sencillas sobre cómo construir un desayuno saludable, la importancia de combinar frutas, lácteos y cereales, y cómo pequeños hábitos diarios pueden prevenir enfermedades en la vida adulta. La prevención en cáncer comienza mucho antes de la edad adulta, y la escuela es un entorno clave para introducir estos mensajes de forma natural.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora continuará desarrollando actividades educativas y de prevención en la comarca, reafirmando su compromiso con la salud, el bienestar y la igualdad de acceso a la información en todos los territorios.