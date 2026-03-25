Bloquean la cuenta a una sanabresa con agorafobia severa: "Llevo así 20 días que no puedo comprar comida"

Una vecina de El Puente de Sanabria lleva semanas sin poder acceder a sus ingresos al tener bloqueada la cuenta por un DNI caducado desde octubre de 2023. Un problema grave de salud le limita social y psicológicamente para poder salir de la vivienda y hacer una vida normal.

"Mi banco, Unicaja Banco, oficina de El Puente de Sanabria, ha bloqueado el acceso a la cuenta donde recibo el Ingreso Mínimo Vital por tener el DNI caducado, sin ofrecer ninguna solución". La afectada señala que "llevo semanas sin poder acceder a ese dinero, sin poder comprar alimentos ni afrontar gastos básicos como la luz o el teléfono que los cortaran, y con un empeoramiento importante de mi salud".

"He intentado resolverlo con la oficina de El Puente, la policía que renueva el DNI, la Subdelegación y la Delegación del Gobierno, al Defensor del Pueblo y a Horizonte, sin obtener solución". Unicaja, añade la afectada, contesta "con respuestas automáticas y la oficina no responde a mis correos. Les mandé un correo explicando la situación y que estaba intentando resolverla, ni caso que es lo mismo que decir muérete". Su carnet lleva años caducado, pero parece que la ley nueva es reciente.

Lo que está ocurriendo con la aplicación de determinadas normas administrativas en el sistema financiero "debería preocupar a toda la sociedad, especialmente en provincias como la nuestra, donde muchas personas mayores o vulnerables viven solas".

En su caso, la oficina de El Puente de Sanabria le ha bloqueado el acceso "sin aviso previo. Sin alternativa. Sin solución. No tengo dinero en casa, llevo así 20 días que no puedo comprar comida ni para mí ni para mi perrita. Me pilló desprevenida". El resultado de esta situación "no es un trámite administrativo, es que una persona no puede acceder a su dinero para vivir".

"Tengo agorafobia severa y ansiedad, ya depresión de impotencia. Soy diabética, no puedo comer cualquier cosa y esta situación de estrés no es una incomodidad, es un riesgo real para mi salud claramente más deteriorada". Pero el problema va mucho más allá de su caso puntual.

Cuestiona que "se justifica esta actuación en normas destinadas a la prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, cabe preguntarse ¿de verdad estas medidas están afectando a los delincuentes financieros?".

La respuesta para ella es más que evidente: "Los grandes delincuentes no operan con cuentas donde se ingresan prestaciones sociales. No dependen de un DNI caducado para mover su dinero. No están en una sucursal de un pueblo que además ha optado por la medida más extrema, desproporcionada y cruel. Otras entidades no han llegado a ese extremo con sus clientes vulnerables y pensionistas".

Quienes sí están en estas entidades son "pensionistas, personas mayores, personas enfermas, ciudadanos vulnerables que dependen de una prestación para sobrevivir. Son ellos quienes están sufriendo las consecuencias de una aplicación rígida y desproporcionada de la norma".

Denuncia que el sistema funciona en sentido contrario: "Se bloquea el acceso al dinero, pero no se bloquea el cobro de comisiones, en mi caso 62 euros, a pesar de que la ley no permite cobrar comisiones de cuentas básicas donde se ingresan ayudas, como el IMV. Es decir si el DNI está caducado, ya estás muerta ¿Cómo vivir?".

"Se impide vivir si no se deja cobrar nada. Yo estoy al límite. Esto no es protección. Esto no es seguridad. Es un sistema que, en la práctica, está perjudicando a quienes menos capacidad tienen para defenderse. Y la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es muy simple: ¿a quién está protegiendo realmente este sistema?".

Reitera esta vecina "porque cuando una persona no puede acceder a una prestación pública destinada a su subsistencia por un problema administrativo sin resolver, el problema ya no es técnico. El problema es humano".