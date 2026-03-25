La AECC imparte una charla informativa en Fermoselle para resolver dudas sobre el cáncer y sus factores de riesgo

Aspectos esenciales relacionados con el cáncer, factores de riesgo o recomendaciones prácticas centrarán la charla informativa que el miércoles 8 de abril se celebrará en el Ayuntamiento de Fermoselle. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) promueve la conferencia que, a partir de las 19.00 horas, impartirán tres profesionales del equipo de Enfermería del Consultorio de la villa.

Con esta iniciativa, la AECC pretende ofrecer a la población conocimientos útiles sobre prevención, detección precoz y hábitos de salud, así como resolver dudas frecuentes sobre la enfermedad. Aurora Cortes, Elsa Flores y Andrea Coito, profesionales de enfermería, serán las encargadas de explicar, de manera accesible, diferentes aspectos relacionados con la enfermedad o los factores de riesgo, aunque también explicarán a los asistentes la importancia de mantenerse informados para actuar a tiempo.

La actividad se enmarca en el compromiso de la AECC de Zamora de acercar información rigurosa a los municipios de la provincia, especialmente en zonas rurales donde este tipo de sesiones pueden resultar de gran utilidad para los ciudadanos.

Cartel promocional de la charla que se impartirá en Fermoselle. / Cedida

Además, al margen de ofrecer contenido divulgativo, la charla pretende generar un espacio cercano de participación, en el que los asistentes puedan plantear sus preguntas, aclarar dudas y conocer recursos disponibles para el apoyo y acompañamiento en caso de necesitarlo.

Por otra parte, la AECC ha recordado la importancia de acercar la información y los recursos de salud a los municipios rurales, donde el acceso a actividades formativas, servicios especializados y contenidos preventivos puede resultar más limitado. En el ámbito del cáncer, las desigualdades territoriales siguen siendo una realidad, y diversos estudios reflejan que, en ocasiones, el código postal llega a influir más que el código genético en el impacto de la enfermedad.

Esto significa que factores como la dispersión geográfica, la menor disponibilidad de servicios o la dificultad para acceder a información fiable pueden retrasar diagnósticos y limitar oportunidades de prevención.

Por este motivo, como indica la AECC, la presencia continua de actividades divulgativas en pueblos y zonas rurales resulta esencial para garantizar que todas las personas, vivan donde vivan, puedan entender los factores de riesgo, identificar señales de alerta y conocer sus derechos y recursos.