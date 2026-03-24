Vecinos de El Puente de Sanabria piden la retirada de un árbol del cauce del río Tera
El enorme tronco quedó encajado en el segundo pilar del primer ojo del puente de la carretera del Lago de Sanabria
Los vecinos del El Puente de Sanabria reclaman la retirada de un árbol arrastrado por las crecidas del río Tera a su paso por el casco urbano. El enorme tronco quedó encajado en el segundo pilar a la altura del primer ojo del puente de la carretera del Lago, la ZA-103, en sentido descendente, provocando un efecto de presa.
El arranque y el posterior arrastre del tronco se produjo en las crecidas de estos meses de invierno. Los vecinos colindantes se quejan de que avisan para quitar el árbol de la zona pero nadie hace caso a la petición.
Donde sí se realizó la limpieza de arbolado fue en el río Truchas, en su desembocadura en el río Tera antes de los episodios de crecidas de este invierno meteorológico.
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