La reforma del consultorio de Galende permitirá mejorar la atención sanitaria de los vecinos

Los vecinos de Galende notarán el cambio sustancial en las instalaciones del consultorio médico, situado en la plaza del Ayuntamiento, tras las obras realizadas para la adecuación del interior. La inversión se eleva a unos 30.000 euros, entre la aportación de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, como señaló el alcalde Miguel Ángel Martos. Dos despachos de médico y enfermería, la sala de espera y el aseo adaptado.

La subvención se enmarca dentro de las ayudas de la Diputación para consultorios, anualidad 2025, que ascendía a 18.065 euros y 2.007 de aportación municipal, aunque finalmente para completar la obra la Alcaldía ha tenido que hacer mayor gasto de fondos propios.

El criterio de puntuación para la subvención era municipio de menos de 1.000 habitantes, con 4 puntos. El Ayuntamiento presentó una memoria especificando las obras a realizar dentro del edificio, en este caso el antiguo consultorio que estaba con notables deficiencias, incluida la accesibilidad.

Otros municipios de la comarca también se han beneficiado de las ayudas de 2025. En Asturianos la obra fue de eficiencia energética con 22.003 euros. En el municipio de Cobreros las obras se han centrado en el consultorio de Quintana de Sanabria, con 22.000 euros. En Ferreras de Arriba la obra era de ampliación del consultorio, 18.652 euros.

Dos personas observan las mejoras ejecutadas en la sala de espera del edificio. | A. S.

La reforma del consultorio de Hermisende también se incluyó en la anualidad 2025 con 15.267 euros. El municipio de Justel ha arreglado los tres consultorios del municipio, Justel, Quintanilla y Villalverde, con 13.800 euros. La cuantía más alta fue para Manzanal de Arriba para los consultorios de Manzanal y Sagallos con 36.358 euros. Molezuelas de la Carballeda es otro pueblo beneficiado con 22.222 euros.

El consultorio de Valparaíso fue incluido por el Ayuntamiento de Mombuey en las ayudas con 13.930 euros. La reforma en el Ayuntamiento de Palacios de Sanabria tuvo una dotación de 27.475 euros. La cuantía para el consultorio de Pedralba de la Pradería fue de 22.002 euros. En Peque se subvencionó la climatización del consultorio con 6.351 euros. Porto acometió la accesibilidad y mejora de eficiencia energética con 22.000 euros.

La ayuda en Robleda se aprobó para mejora de accesibilidad con 10.811 euros y en el Ayuntamiento de Rosinos las ayudas se solicitaron para reforma del consultorio de Villarejo de la Sierra, 22.222 euros.