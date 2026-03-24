El profesor Antonio Arteaga, premio de relato del Camino de Santiago de Rionegro

El jurado del VII Concurso de Relatos Cortos del Camino de Santiago, convocado por la asociación de Amigos del Camino Mozárabesanabrés, concedió por unanimidad el primer premio al relato titulado “La mirada de los otros” del profesor toledano Antonio Arteaga Pérez. Además de profesor es humanista e informático, fundador de la comunidad de desarrolladores de videojuegos Stratos y presidente de la asociación sin ánimo de lucro Escritores Solidarios.

Como escritor de ficción ha resultado ganador en más de medio centenar de premios como, por citar algunos, Cervantes en Cien Palabras, el Concurso de Microrrelatos de la Cadena Ser, el Concurso de Relato Corto Fundación Luz Casanova, el Certamen Literario de la Asociación de Escritores de Fuenlabrada, el Certamen Nacional de las Letras Villa del Río o el Certamen de Relatos Jubilare del Colegio de Registradores.

Arteaga fue investido en 2025 Gran Comendador de la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Ha publicado también dos novelas: "Mensaje equivocado" y "Seducir a un asesino", cuyos beneficios ha donado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Aladina. Antonio Arteaga es un aficionado al Camino de Santiago y considera que la historia del mismo es apasionante.

El segundo premio fue para el relato titulado "El peregrinar de la poesía" de Salvador Vaquero Montesino, de Cáceres. Es licenciado en Derecho y ha trabajado en el diario Extremadura y en ABC. Ha publicado varias novelas.

Salvador Vaquero, segundo premio en el concurso de Relatos Cortos del Camino de Santiago. / Araceli Saavedra

Debido a la calidad de las obras presentadas, el jurado otorgó también una mención especial al relato “¿Cuántos kilómetros faltan?, cuyo autor es Javier Moro, de Montevideo, Uruguay. Es arquitecto, profesor de historia y escritor.

El primer premio se llevará 500 euros, placa conmemorativa, diploma, lote de libros y regalos. El segundo premio tiene una dotación de 200 euros, placa conmemorativa, diploma, lote de libros y regalos.

La entrega de premios se realizará el sábado 11 de abril a las 12 de la mañana en el salón del Albergue de Peregrinos Virgen de la Carballeda, de Rionegro del Puente.

El concurso se convocó en el octubre del pasado, abierto a participantes de cualquier nacionalidad que presentaran un relato corto sobre el Camino de Santiago (vivencias, diario, historias, espiritualidad, costumbres, valores, etc.) Las bases del concurso se distribuyeron tanto en papel como por correo electrónico, redes sociales, webs especializadas, etc. de España y América. Se estableció el 30 de enero de 2026, como la fecha límite para presentar los trabajos y una vez pasada esa fecha el Jurado comenzó el trabajo de lectura de todos los relatos. Hay que destacar la amplia participación (más de 200 relatos presentados), así como la diversidad de países, aunque la mayoría procedían de España, había relatos de Francia, Estados Unidos, Argentina, México, Uruguay, etc.

El jurado se reunió el 21 de marzo, compuesto por Eusebio Aparicio Gallego, filólogo; Jabi González Tostón, periodista; y Laura Herrero Mateos, Licenciada en Magisterio; haciendo está última la función de secretaria del jurado.

Este concurso de relatos ha sido posible gracias a la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Además, han colaborado la Xunta de Galicia, el Consorcio de Santiago, el Ayuntamiento de Rionegro del Puente, la Fundación Barrié y la Federación de los Caminos de Santiago Históricos y Tradicionales de Castilla y León.