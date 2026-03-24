Las obras de reposición del asfalto en la N-122 entre Toro y Zamora se prolongarán diez semanas

Alrededor de diez semanas se prolongarán los trabajos de reposición del asfalto en dos tramos de firme de la carretera N-122, en el término municipal de Toro y en la recta de Coreses. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá cerca de 2,6 millones de euros en los trabajos previstos en dos tramos de la carretera nacional, una de las más transitadas de la provincia.

El primero comprende los puntos kilométricos 437,3 y 439,2, en el término municipal de Toro, y el segundo tramo se extiende desde los kilómetros 447 y 453,6, entre Coreses y la capital zamorana.

Los trabajos se han iniciado hace unos días y consisten en fresar y reponer las capas del firme más deteriorado, aunque también se pintarán las marcas de la calzada. Para su ejecución, se ha cortado uno de los carriles y se ha habilitado el paso alternativo por el otro carril de forma secuencial, según avancen las obras.

Operarios realizan trabajos de fresado en uno de los tramos en los que se mejorará el firme de la carretera. / Cedida

Las obras, financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarcan en el Programa de Firmes Sostenibles "Efapaves", que pretende “potenciar la economía circular” reduciendo el consumo de recursos naturales mediante la reutilización del asfalto recuperado, “mejorar la eficiencia energética” de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y “reducir las necesidades de acarreo de materiales y el transporte asociado” mediante técnicas de reutilización.

Todos los objetivos del programa están relacionados con la descarbonización y la sostenibilidad del transporte. Con el citado programa, el Ministerio está llevando a cabo la rehabilitación de pavimentos con técnicas sostenibles en 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado. La inversión total de este programa asciende a 30 millones de euros.