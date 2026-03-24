Nuevas inversiones en las Lagunas de Villafáfila: La Junta destina más de 600.000 euros a la conservación y mejora de la Reserva Natural

A más de 600.000 euros ascienden las inversiones realizadas en la Reserva Natural de Caza de las Lagunas de Villafáfila para la conservación del espacio natural y la mejora de equipamientos y refuerzo de servicios públicos en los once municipios zamoranos incluidos en su área de influencia socioeconómica. Así se desprende del informe sobre la gestión de las Lagunas de Villafáfila expuesto en la reunión de la Junta Consultiva y del Patronato de la Reserva Natural celebrada en las oficinas de la Casa del Parque.

En concreto, según la información facilitada por la Junta, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha destinado un total de 492.055 euros a la ejecución de intervenciones directas en la Reserva Natural, tales como el mantenimiento del centro de visitantes, la construcción de un voladero para la observación y recuperación de aves esteparias, la creación de dos nuevos observatorios de avifauna en la Salina Grande, mejoras en la señalización de accesos y otras actuaciones de gestión y conservación del ecosistema lagunar.

Por otro lado, las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) en la Reserva Natural suman un total de 132.248 euros y han permitido financiar proyectos en los Ayuntamientos de Cañizo, Cerecinos De Campos, Manganeses de la Lampreana, Revellinos, San Agustín del Pozo, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Villárdiga y Villarrín de Campos.

Desarrollo local

Las citadas subvenciones han permitido ejecutar diversas actuaciones en los once municipios enclavados en la Reserva Natural, tales como pavimentaciones, la urbanización de espacios públicos, mejoras en infraestructuras municipales, instalaciones deportivas o proyectos de eficiencia energética, que contribuyen al desarrollo local y a fijar población en el medio rural vinculado a las Lagunas de Villafáfila.

Por otra parte, para el presente ejercicio, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tiene previsto llevar a cabo otras actuaciones en la Reserva Natural, tales como la mejora de infraestructuras de uso público, que incluyen la reforma de los observatorios de Revellinos y Villarrín, así como la Casa del Paque El Palomar.

Además, está previsto mantener las actividades que se desarrollan en la Casa del Parque los fines de semana y los días festivos, mientras que durante la semana podrán participar grupos organizados que se desplacen a la zona para conocer las Lagunas de Villafáfila. En la misma línea, está previsto continuar con el seguimiento de la fauna, flora de las Lagunas y de los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el ecosistema lagunar.

Turistas

Otro de los puntos abordados en la reunión fue el análisis del número de visitantes que durante el año pasado recibió la Reserva Natural, que sumó un total de 17.809, lo que supone un incremento superior al 11% en comparación con las cifras de 2024 y la consolidación del turismo ornitológico y medioambiental del humedal.

El 40% de los visitantes contabilizados procedían de fuera de Castilla y León, concretamente de Madrid, Galicia, Asturias y País Vasco, mientras que los internacionales recalaron en la Reserva Natural desde 32 países distintos, liderados por los procedentes de Francia, Alemania, Portugal, Reino Unidos y Países Bajos.

El número de visitas concertadas del programa VEEN, se mantuvo respecto al pasado año, con un total de 46. Asi, el programa permitió a un total de 1.540 alumnos y 188 profesores disfrutar durante el pasado año de una visita al humedal.

Por otra parte, el número total de grupos se ha incrementado llegando a los 64 el año pasado e integrados por 2.343 personas. Además, como viene siendo habitual, los adultos se mantienen como el grupo mayoritario de visitantes, con más del 66% de las visitas totales, mientras que los menores de 12 años alcanzan el 13,4%.