Un municipio de Zamora pionero en vivienda protegida incorpora 7 nuevos pisos

El Ayuntamiento de Alcañices (Vivinera, Alcorcillo y Santa Ana), cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión Gallardo, afrontará a lo largo de este año su tercera promoción de viviendas de protección oficial, con vistas a atender la alta demanda existente como núcleo poblacional más importante de los 102 de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba.

La nueva promoción de viviendas correrá a cargo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta a través del Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) y la iniciativa "Nos Impulsa", mediante el convenio firmado con la Diputación de Zamora, que preside Javier Faúndez, y la colaboración del propio Ayuntamiento de Alcañices.

La promoción de 7 viviendas en régimen legal de protección para venta se ubicará en la calle "Alguacil Epifanio Pérez", dentro de la nueva área urbana situada en la margen derecha de la carretera Nacional 122 y conocida a nivel popular como "Crispilandia", en honor a su promotor el conocido industrial de San Vitero, Crispín Lorenzo, que adquirió en los años 90 del pasado siglo el prado periurbano que durante varios siglos perteneció al Marquesado de Alcañices.

El presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata ascenderá a un total de 826.000 euros. La parcela donde se ubicarán las viviendas que ocupa una superficie de 941,79 metros cuadrados, es una de las áreas cedidas por Crispín Lorenzo al Ayuntamiento de Alcañices al construir la urbanización. Las viviendas se edificarán en el entorno del lugar elegido para ubicar la nueva pista polideportiva.

Parcela en la que está previsto edificar la nueva promoción de viviendas protegidas de Alcañices. | CH. S. / Ch. S.

El Ayuntamiento de Alcañices cumplía los requisitos de la convocatoria al disponer de terrenos dentro del casco urbano, debidamente urbanizados, con todos los servicios en infraestructuras básicas necesarias tales como las redes generales de abastecimiento domiciliario de agua potable donde enganchar las acometidas, saneamiento de aguas residuales y alumbrado público, así como unas calles de acceso debidamente pavimentadas.

Para poder ser beneficiario de las viviendas habrá que tener menos de 36 años, nos ser propietarios de otra vivienda y estar inscritos como demandantes en el Registro Público de la Vivienda de Castilla y León. Los mayores de esa edad también podrán acceder a dichas viviendas, pero en su caso sin recibir ayudas institucionales

Los precios en ningún caso podrían superar los 145.000 euros. De hecho, a nivel general se trabaja sobre una idea de alrededor de 114.000 euros, a ser posible a la baja. Una de las cosas que contribuirá a bajar los precios es la aportación del suelo por el Ayuntamiento de Alcañices.

Para cubrir los costes de la adquisición de su vivienda los beneficiarios recibirían ayudas de hasta un 20% del total (10% aportado por la Junta de Castilla y León y otro 10% aportado por la Diputación de Zamora). El 80% restante se cubriría mediante una hipoteca con una entidad bancaria.

La demanda de vivienda en el municipio es tal que el Ayuntamiento de Alcañices recibió hasta un total de 31 peticiones para las 7 casas que se podrían edificar dentro de la parcela conocida como "Crispilandia". Alcañices, siendo alcalde Tomás Carrión Carrión, fue allá por el año 1984, el primer pueblo de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba en construir una promoción de viviendas de protección oficial en el periférico barrio del "Alto de la Atalaya", donde posteriormente se ubicaron los principales servicios de interés general y comarcal, tales como el Centro de Salud de Aliste, el colegio comarcal de Educación Infantil y Primaria "Virgen de la Salud", el Instituto de Bachillerato y Enseñanza Secundaria Obligatoria "Aliste", las piscinas municipales, frontón y terminal de transporte (Estación de Autobuses). Posteriormente se habilitaría una segunda promoción frente a los centros educativos.

Los precios no podrán superar los 145.000 euros y se trabaja con la idea de los 114.000 euros, a ser posible a la baja

Alcañices es el municipio con más habitantes de "La Raya" de España y Portugal, 1.108 personas hay inscritas en el padrón municipal, de las cuales 595 son varones y 513 son mujeres. A ellos hay que sumar otras 287 personas nacidas en Alcañices, Santa Ana, Alcorcillo y Vivinera, mayores de 18 años de edad, que residen actualmente en el extranjero.

Es a la vez el municipio alistano con más inmigrantes, más concretamente 137, procedentes de países tan dispares como el vecino Portugal, de donde llegaron el 57,7% (79 en total), Marruecos, Rumanía, Perú, Francia, Alemania, Senegal, República Dominicana, Brasil, Colombia y Uruguay.

La población estacional según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se sitúa cada verano, principalmente en agosto, por encima de las 3.100 personas.

El sector más importante es el que va de los 18 a los 65 años, con 659 personas en edad laboral que se corresponde con el 59% del total frente a los 348 (31,4%) mayores de 65 años (tercera edad). Es también Alcañices el municipio con más niños, 87 (22 menores de cinco años, 25 de cinco a diez y 40 de diez a quince). A ellos hay que sumar 25 adolescentes de entre quince y veinte años y 88 jóvenes de 20 a 30 años.