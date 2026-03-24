Leticia García desvincula la publicación de proyectos de biogás de la campaña: "Los procedimientos administrativos no dependen de las elecciones"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, niega intencionalidad alguna por parte de la Junta de Castilla y León sobre la publicación de nuevos proyectos de biogás una vez concluidas las elecciones autonómicas. La zamorana considera "osado" el cuestionamiento de la federación Zamora en Pie a raíz del anuncio de la que sería la segunda de las tres plantas de valorización de residuos orgánicos en Coreses.

"Los procedimientos administrativos no dependen ni de elecciones ni de ningún otro procedimiento político", asegura. Frente al argumento de la federación, que alega que la Administración regional ha esperado una semana tras los comicios para hacer público un proyecto que ya estaba firmado desde el pasado 16 de enero, recuerda que los procedimientos "son los que son, con sus plazos de informaciones públicas y transparencia".

Al tiempo, incide en las "máximas garantías" que ofrecen estos procedimientos que vienen regulados en la normativa europea estatal y autonómica, por lo que "tengo que negar esa premisa" en referencia a dicha acusación.

"Son procedimientos que garantizan los propios funcionarios públicos que están con los expedientes cada día y ponerlos en tela de juicio es un poco osado", concluye.