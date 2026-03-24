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Fallece ahogado un niño en una piscina de Villaralbo

Los servicios sanitarios y la Guardia Civil acudieron al domicilio donde fue hallado el menor flotando, pero no pudieron salvar la vida del niño de muy corta edad

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / 112

A. F.

Un niño ha fallecido ahogado este martes en Villaralbo. El pequeño fue hallado flotando en la piscina de un domicilio particular, y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito, además de la Guardia Civil.

Este diario ha podido confirmar a través de fuentes confiables que se trata de "un niño de muy corta edad", de unos tres o cuatro años, sin poder precisar su edad exacta.

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El suceso ha causado honda consternación en la localidad del alfoz y el Ayuntamiento de Villaralbo ha convocado al mediodía de este miércoles a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial por el trágico desenlace.

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