Fallece ahogado un niño en una piscina de Villaralbo
Los servicios sanitarios y la Guardia Civil acudieron al domicilio donde fue hallado el menor flotando, pero no pudieron salvar la vida del niño de muy corta edad
A. F.
Un niño ha fallecido ahogado este martes en Villaralbo. El pequeño fue hallado flotando en la piscina de un domicilio particular, y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito, además de la Guardia Civil.
Este diario ha podido confirmar a través de fuentes confiables que se trata de "un niño de muy corta edad", de unos tres o cuatro años, sin poder precisar su edad exacta.
El suceso ha causado honda consternación en la localidad del alfoz y el Ayuntamiento de Villaralbo ha convocado al mediodía de este miércoles a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial por el trágico desenlace.
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