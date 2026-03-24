Enfermedades emergentes y bajada de la leche, amenazas para el vacuno lechero que en Zamora sobrevive con 82 explotaciones

La llegada de la primavera y la subida de las temperaturas reactivan el movimiento vectorial y con ello el riesgo de contagio de enfermedades en las explotaciones de ganado. La dermatosis nodular contagiosa, la lengua azul o el no menos preocupante y reciente foco de fiebre aftosa en Grecia, donde se ha confirmado el primer caso en 25 años en una granja de vacas, obligan más que nunca a los ganaderos a priorizar las medidas de bioseguridad para proteger a sus animales.

Así se ha puesto de manifiesto en la Jornada sobre Vacuno, organizada por Cobadu, con la sanidad, rentabilidad y futuro de sector como ejes de un sector que afronta serios desafíos y de nuevo con la espada de Damocles de la bajada del precio de la leche.

La veterinaria Flor Linares, responsable de Vacuno de Leche de Cobadu, apeló a los ganaderos a ser cautos y a la vez "estar en alerta poniendo todas las medidas de bioseguridad a su alcance dentro de su explotación", en forma de vallado perimetral, control de visitas y movimientos, evitando la entrada de camiones de recogida de cadáveres, o desinfección de los animales, "porque todas las enfermedades vectoriales vienen con garrapatas, moscas, mosquitos y hay que tener la ganadería controlada al máximo todo lo que se pueda".

Prevención

En el caso de la dermatosis nodular contagiosa, si bien "hay un control vacunal muy importante en toda la frontera con los Pirineos y, de momento los focos están controlados, está claro que el riesgo cero no existe" precisa Flor Linares, quien recomienda "absolutamente", y en el caso que se pueda como la lengua azul, las vacunaciones preventivas. "El problema de la lengua azul es que cada vez vienen serotipos diferentes y para inmunizar hay que vacunar específicamente contra ese serotipo".

Flor Linares, veterinaria, responsable de Vacuno de Leche de Cobadu / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Como muchos de sus compañeros, Flor Linares no se cansa de ejercer esa labor de concienciación con los ganaderos para que «interioricen el riesgo que suponen todas estas enfermedades emergentes, que cada vez van a venir más» y las consecuencias de un contagio pueden ser letales para una explotación. En el caso de la dermatosis nodular contagiosa acarrean el vaciado sanitario, con el sacrificio de toda la cabaña, y ese es el «gran miedo» de un sector muy castigado por otros problemas y amenazas que cuestionan la viabilidad de las explotaciones. «Nadie quiere que le hagan un vaciado», un a medida extrema que supone la pérdida de todo el rebaño, limpieza y desinfección total antes de la reintroducción de animales, afectando gravemente a la economía de la explotación. «Están avanzando enfermedades emergentes que tienen su origen en África y con fenómenos como la globalización o el cambio climático, estamos viendo que a lo largo de los años evolucionan hacia el norte».

Incertidumbre

A las amenazas de las enfermedades emergentes, el vacuno lechero suma en estos momentos la preocupante fluctuación del precio de la leche. Es el escenario que dibujaba José Manuel Domínguez, técnico de Ganadería de Urcacyl (Unión de Cooperativas de Castilla y León), en la Jornada de Vacuno de Cobadu, en un momento de máxima incertidumbre del sector en medio de las negociaciones con la industria. "Ahora mismo es lo que más preocupa a ganaderos y cooperativas, evidentemente porque es donde se juegan su futuro, su rentabilidad y el dinero de sus explotaciones. Estamos condicionados porque Galicia es la comunidad autónoma que mayor producción tiene y de donde han venido las primeras noticias de bajada en el precio de la leche, que de media se sitúan entre 7 y 9 céntimos por litro".

Una bajada que ya venía anunciando la industria desde hace algunos meses, "lo que pasa es que no han sido capaces de materializarla porque en Galicia había contratos vigentes hasta este mes de marzo y en el resto de comunidades nadie ha decidido dar el paso a esa bajada, a la espera de lo que pasara en Galicia, donde se juega la gran cantidad o el volumen importante de leche de España".

José Manuel Domínguez, técnico de Ganadería de Urcacyl / José Luis Fernández

¿Qué tiene que pasar para que cambie la tendencia? "En primavera la producción va hacia arriba, es cuando mayor volumen de leche se produce y existe un excedente en Europa que está siendo absorbido por las industrias del país, envasada o transformada en queso, y se comercializa a precios muy bajos. Eso evidentemente presiona al precio de la leche de nuestros ganaderos, ejerciendo un tirón a la baja de los precios. Con el periodo estival, la producción desciende y dejará de haber esa presión. Ahora mismo en general se están ofreciendo contratos a tres meses, es decir hasta junio; con ese horizonte, vamos ver qué pasa a partir del verano".

Evolución

En los últimos diez años el vacuno de leche ha sufrido la desaparición en Castilla y León de más del cincuenta por ciento de las explotaciones, pasando de 1.400 a 610 ganaderos (al cierre de 2025) y unas 88.000 vacas lecheras, con unos 912 millones de litros de leche en producción en el conjunto de la comunidad. Zamora se sitúa en el cuarto puesto de Castilla y León con unos 10.600 animales en producción y alrededor de 82 ganaderías, con una tendencia al descenso y sin prácticamente incorporaciones de jóvenes, más allá de algún caso de explotaciones familiares que ya están funcionando.

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A esta situación se suma el impacto de la guerra en Oriente Medio, en la medida que se dispara el coste de las materias primas y de la electricidad y del gasoil, principalmente de la energía. Una nueva amenaza para un sector que durante los últimos años «ha hecho un gran esfuerzo inversor en tecnificación, principalmente para suplir la falta de mano de obra cualificada y las duras condiciones de las explotaciones de ordeño.