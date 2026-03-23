A vueltas con los cortes de luz en Sanabria: Fenosa confirma que se están realizando mejoras en la línea de Porto a Cobreros

Todas las incidencias de cortes de luz en el municipio de Galende "se han notificado a través del 112" para que quede constancia. Así los expuso el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, en el turno de preguntas formuladas por el portavoz de Futuro, Oscar Coca. "En cuanto dices avería, te cuelgan el teléfono" señaló el concejal Agustín Santiago al explicar que "estoy tratando de comunicar una incidencia" en su caso de ámbito personal.

Desde el primer apagón, el día de San Valentín, al último de marzo, se han reclamado mejoras. Martos señaló que han mantenido reuniones con los responsables de la empresa Fenosa que ya han comunicado que se están realizando mejoras principalmente en la línea de Porto de Sanabria a Cobreros. Martos concretó que "el problema está en la línea de 45 de Porto, cuando hay viento. Esta es la línea que suministra el municipio".

Las rachas de viento provocan problemas en el cableado que afectan al aislador, según las explicaciones al Pleno. Las dos alternativas son el suministro desde la línea de La Milla de la Polvorosa a Cobreros y a la línea de la zona de El Lago a El Puente. Esta última "no es suficiente para toda Sanabria" reconocían en el pleno.