Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: desaparicionesEdades del Hombre de Zamora, ¿prórroga?Novedades en Monte la Reina (Toro)Nuevos hermanos en las Capas Pardas de Zamora
instagramlinkedin

A vueltas con los cortes de luz en Sanabria: Fenosa confirma que se están realizando mejoras en la línea de Porto a Cobreros

El alcalde de Galende asegura que todas las incidencias se han notificado a través de emergencias 112

Pleno del Ayuntamiento de Galende celebrado este viernes

Pleno del Ayuntamiento de Galende celebrado este viernes / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Todas las incidencias de cortes de luz en el municipio de Galende "se han notificado a través del 112" para que quede constancia. Así los expuso el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, en el turno de preguntas formuladas por el portavoz de Futuro, Oscar Coca. "En cuanto dices avería, te cuelgan el teléfono" señaló el concejal Agustín Santiago al explicar que "estoy tratando de comunicar una incidencia" en su caso de ámbito personal.

Desde el primer apagón, el día de San Valentín, al último de marzo, se han reclamado mejoras. Martos señaló que han mantenido reuniones con los responsables de la empresa Fenosa que ya han comunicado que se están realizando mejoras principalmente en la línea de Porto de Sanabria a Cobreros. Martos concretó que "el problema está en la línea de 45 de Porto, cuando hay viento. Esta es la línea que suministra el municipio".

Noticias relacionadas y más

Las rachas de viento provocan problemas en el cableado que afectan al aislador, según las explicaciones al Pleno. Las dos alternativas son el suministro desde la línea de La Milla de la Polvorosa a Cobreros y a la línea de la zona de El Lago a El Puente. Esta última "no es suficiente para toda Sanabria" reconocían en el pleno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ del País Vasco sentencia que la concesión del Salto de Villalcampo es de 75 años y no de 99, como defiende Iberdrola
  2. Camarón, el burro zamoranoleonés que ahuyenta al lobo en Sayago: 'Las ovejas se resguardan bajo su lomo
  3. Fallece un hombre de 79 años en un incendio en una vivienda en Fermoselle
  4. Un laboratorio confirma la liberación de amianto en un céntrico edificio de Tábara: 'Tenemos el veneno a pie de calle
  5. Aparece el varón desaparecido en Limianos de Sanabria
  6. El resultado de las elecciones en Zamora, comarca a comarca
  7. Vox defiende a su simpatizante y niega que agrediera a un socialista en Tábara
  8. El sanabrés Fernando Cubela opta al título de Mejor Sumiller de España

Los vecinos de Ribadelago reclaman el arreglo del camino al cementerio: "Por aquí no pasa un coche fúnebre"

Venialbo honra a su patrón, San Benito

A vueltas con los cortes de luz en Sanabria: Fenosa confirma que se están realizando mejoras en la línea de Porto a Cobreros

A vueltas con los cortes de luz en Sanabria: Fenosa confirma que se están realizando mejoras en la línea de Porto a Cobreros

Pregón de la Semana Santa de Fuentesaúco: Ángel Rodríguez invita a un emocional viaje por los sonidos de la Pasión saucana

Pregón de la Semana Santa de Fuentesaúco: Ángel Rodríguez invita a un emocional viaje por los sonidos de la Pasión saucana

Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan dos incendios en La Carballeda y Sayago

Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan dos incendios en La Carballeda y Sayago

Zamora brilla con sus mascaradas en tierras gallegas

Zamora brilla con sus mascaradas en tierras gallegas

Vallesa de la Guareña, el rincón más meridional de la provincia de Zamora

Denuncian el "agravio comparativo" de la Junta con la residencia de Muelas del Pan y la concentración parcelaria de Villalcampo

Denuncian el "agravio comparativo" de la Junta con la residencia de Muelas del Pan y la concentración parcelaria de Villalcampo
Tracking Pixel Contents