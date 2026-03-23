Venialbo honra a su patrón, San Benito
Los vecinos pudieron conocer la dotación de la zona de ocio, con el contenedor deportivo para practicar ejercicio y la pista de pádel
El pueblo de Venialbo vivía un festivo fin de semana para honrar a su patrón, San Benito. Vecinos y emigrantes se reunían el pasado sábado para asistir a la misa y venerar la reliquia de San Benito.
Asistieron los diputados Natalia Ucero y Manuel Martín, que compartiendo la fiesta con vecinos y corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jesús Vara.
La jornada sirvió también para que los vecinos conocieran la dotación de la zona de ocio, con el contenedor deportivo para practicar ejercicio y la pista de pádel, que se completarán en un futuro con el alumbrado del campo de fútbol y la piscina. Un vino español para todo el pueblo y el regalo de una flor por parte del Ayuntamiento cerraron la jornada festiva.
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