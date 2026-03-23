Venialbo honra a su patrón, San Benito

El pueblo de Venialbo vivía un festivo fin de semana para honrar a su patrón, San Benito. Vecinos y emigrantes se reunían el pasado sábado para asistir a la misa y venerar la reliquia de San Benito.

Asistieron los diputados Natalia Ucero y Manuel Martín, que compartiendo la fiesta con vecinos y corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jesús Vara.

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Fiesta de San Benito en Venialbo / Cedida

La jornada sirvió también para que los vecinos conocieran la dotación de la zona de ocio, con el contenedor deportivo para practicar ejercicio y la pista de pádel, que se completarán en un futuro con el alumbrado del campo de fútbol y la piscina. Un vino español para todo el pueblo y el regalo de una flor por parte del Ayuntamiento cerraron la jornada festiva.