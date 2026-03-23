Los vecinos de Ribadelago reclaman el arreglo del camino al cementerio: "Por aquí no pasa un coche fúnebre"

El camino agrícola de La Retuerta es un camino fundamental para los vecindarios de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo. Los vecinos reclaman el arreglo de esta vía pecuaria que comunica con las fincas de concentración parcelaria, une los dos pueblos como vía alternativa a la carretera, y es el acceso al cementerio.

El Ayuntamiento de Galende había solicitado la reparación de este camino dentro de la ayudas a las zonas afectadas por incendios de 2025 por no cumplir los requisitos. El camino de montaña al refugio de Vega de Tera sí ha entrado en las ayudas para su reparación.

Vecinos reclaman el arreglo del camino de La Retuerta, en Ribadelago

El camino de un kilómetro de longitud está totalmente reventado con baches y agujeros de lado a lado de la vía que impiden una circulación normal, y que ya ha ocasionado reventones de neumáticos, daños en amortiguaciones y más de un susto a los usuarios, con denuncias por las averías por el estado del camino.

"Por aquí no pasa el coche fúnebre porque toca abajo" afirma uno de los usuarios. Ni en bicicleta se puede circular sin riesgo comenta uno de los propietarios colindantes que más de una vez ha avisado a los conductores del riesgo de circular.

Las crecidas del río Tera desde la Retuerta a Seoane han agravado la situación cuando la lámina de agua se sale del cauce anegando parte de las fincas y hasta las casetas de aperos con maquinaria. Esas crecidas y la corriente parte del problema porque el más evidente para los vecinos es "la falta de mantenimiento" por el Ayuntamiento. Con una barredora que limpie el camino, unos camiones de hormigón y maquinaria ligera para extender una capa de hormigón "tenemos camino que aguanta". La pista deportiva cercana al río también presenta un deterioro evidente.

Vecinos reclaman el arreglo del camino de La Retuerta, en Ribadelago

Desde la Alcaldía ya se ha planteado en la última sesión posibles actuaciones pero no se concretó una intervención puntual para reparar el camino con una capa de hormigón que tendrá un coste considerable, pero donde se descarta asfaltar por falta de efectividad frente a las crecidas.

Otro de los problemas que apuntan los vecinos es la falta de limpieza del río a su paso por el casco urbano, especialmente del pueblo nuevo. Los zarzales proliferan en la margen del río que precisamente da con la calle Tera. Alguien ha intentado quemar las zarzas, pero no arden ni con aceite, porque se ve desde el paseo las cenizas y el bidón de plástico de aceite colocado en el montón, como señalan los moradores de la calle. n