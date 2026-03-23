La segunda planta de biogás en Coreses se somete a información pública una semana después de las elecciones

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio somete a información pública el proyecto de la segunda planta de biogás prevista en Coreses. La planta, cuya ubicación se prevé en el polígono industrial "Campo de la Aviación I", contempla la valorización de 405 toneladas diarias de residuos orgánicos destinadas a la producción de biogás y biometano.

La publicación del anuncio se realiza 16 meses después de que los ciudadanos conocieran los pormenores del primer proyecto -ubicado en este caso en el Paraje Tomillar- y dos meses después de rubricarse el anuncio a fecha 16 de enero de 2026.

23.045 metros cuadrados y 6 industrias próximas

El proyecto, promovido por Norbiogas Biometano III S. L., se ejecutará en concreto en 12 parcelas que ocupan una superficie total de 23.405 metros cuadrados. Su ubicación se sitúa a 2,8 kilómetros del núcleo urbano de Coreses (al noreste), 5,2 kilómetros de Villaralbo (sur), 5,3 de Monfarracinos (noroeste) y a 8,5 kilómetros de Zamora, según los datos aportados en la memoria técnica del proyecto y que la Federación Zamora en Pie rebaja a 4,5.

En sus proximidades se localizan seis industrias en funcionamiento (Industrias Cárnicas FAMJOM, Moralejo Selección S.L., Sani Eventos, ASOVINO, Pecuarias San miguel y una nave) que se sitúan a una distancia variable de 252 a 89 metros.

El documento prevé la valorización de residuos orgánicos no peligrosos, en su mayoría procedentes de deyecciones ganaderas. Los purines procedentes de vacas lecheras compondrán el sustrato principal al aportar un total de 95.000 toneladas anuales, seguido del estiércol vacuno (25.000 t/a), estiércol de oveja (10.000 t/a) y 2.000 de gallinaza que se recogerán de explotaciones de tamaño medio y grande procedentes del término municipal y de localidades próximas.

No obstante, el proyecto contempla también la entrada de hasta 10.000 toneladas anuales de lodos procedentes de la industria láctea y de mataderos, así como de lodos de flotación (700 t/a). El volumen total de residuos al año se estima en 147.980 toneladas.

Toda esta recepción permitirá a la planta producir en torno a 43 y 49 Gigavatios-hora al año de biometano de biometano que podrá ser inyectado directamente a la red de gas natural.

Los camiones accederán a la planta a través de la conexión existente en la carretera Nacional 122 o de la carretera El Prado, por lo que "no hará falta interferir en ningún núcleo urbano ni realizar obras de acondicionamiento de carreteras", según consta en la memoria. El tráfico diario oscilará entre los 10 y 20 camiones, en función del tipo de residuo.

La ejecución del proyecto incluye la construcción de una balsa de purines de 18,5 metros de diámetro, 5 metros de altura y un volumen neto de 1.250 metros cúbicos; un tanque de plástico reforzado con fibra de vidrio para el almacenamiento de la glicerina y dos fosos para la recepción de lodos lácteos (de flotación y el contenido estomacal de las vacas que no necesitan pasteurización) y los residuos procedentes del matadero y desechos intestinales que requieren pasteurización.

Asimismo, se prevé la ejecución de tres digestores (tanques de hormigón) de 8 metros de altura y 35 metros de diámetro que contarán con un volumen neto de llenado de 6.930 metros cúbicos.

"Ni una palabra" durante la campaña

La federación Zamora en Pie critica que "los dirigentes de los grandes partidos" de Castilla y León no hicieran alusión alguna al nuevo mapa energético durante la campaña electoral aguardando "que pasara el 15 de marzo para seguir su camino".

De esta manera, el comunicado enviado por la federación que integra a seis asociaciones y plataformas ciudadanas contrarias a la implantación de este tipo de industrias (Avedillo En Pie, Defendiendo Lo Vacio, Granja Respira, Otra Vez No En Sayago, Pueblos Sanos y SanFonPi en Pie) repara en el hecho de que no haya sido "hasta una semana después de las elecciones cuando la Junta ha publicado algo que había autorizado dos meses antes".