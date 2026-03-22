Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan dos incendios en La Carballeda y Sayago
Ambos incendios se han controlado sin incidencias destacables
F. E.
Doble intervención de los Bomberos de la Diputación de Zamora en la tarde del 22 de marzo.
En San Salvador de Palazuelo, los bomberos con base en Rionegro del Puente han tenido que actuar en un incendio declarado en una vivienda, que ha resultado gravemente afectada por el fuego. Los efectivos han actuado con rapidez, evitando consecuencias aún mayores, ya que no se han producido daños personales.
Por otra parte, los bomberos con base en Bermillo de Sayago han sofocado un fuego en un pasto junto a la carretera ZA-306, entre las localidades de La Tuda y Enillas. En este operativo también han participado trabajadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, actuando de forma coordinada para controlar el fuego y evitar su propagación. El incendio ha sido controlado y no cabe destacar mayores incidencias.
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