Aires del Sur de Morales a Pontejos: El Camino Flamenco que hace historia en Zamora

"Nuestras vacaciones son ir al Rocío". La pasión desmedida de la familia Gómez Gago, residentes en Morales del Vino, por el flamenco y los caballos sembró la semilla de lo que, 10 ediciones después, se convierte en el Camino Flamenco más consolidado de la provincia de Zamora. Una cita de aniversario capaz de atraer a vecinos de toda la zona como a devotos rocieros llegados desde Salamanca, Valladolid o Soria.

Lo que comenzó como una humilde jornada de encuentro al ritmo de las palmas ha sido capaz de sobreponerse al furor inicial, incluso sortear a las restricciones derivadas de una pandemia que estableció un paréntesis de dos años privados de cualquier celebración multitudinaria. Un tiempo durante el cual el Camino Flamenco impulsado por el matrimonio conformado por Mario y Carmen ha logrado atraer a entre 70 y 80 caballos y hasta una decena de carretas movilizando a unos 200 participantes durante el paseo y almuerzo, "aunque en las actuaciones gratuitas llegamos a reunirnos hasta 400 personas".

La cita fijada en el calendario festivo de Morales y Pontejos arrancó con el precedente sentado por Andavías "y decidimos sumarnos". Un espíritu del sur que, con el paso de los años, ha ido ganado presencia en el mapa provincial con numerosas citas en Toro, Villalazán, Villaralbo o Villar del Buey, entre otras muchas.

Mario confiesa que rara vez se pierde una feria, arrastrando con él a su mujer y su hijo. Una tradición familiar que se suma al espíritu colaborador que trasladan en cada nueva cita "para que todas progresen, incluida la nuestra". Su objetivo: convertir a Morales del Vino y Pontejos en todo un referente a nivel provincial.

Con todo, matizan que tan solo son "la cabeza visible" de un amplio grupo de colaboradores desinteresados "que son los que hacen viable un programa tan completo". Más de 12 horas que arrancan con un desayuno a base de café, chupito y pastas antes de poner rumbo a Morales, donde les aguardaba un refresco a base de rebujito y limonada.

Como novedad, para este décimo aniversario se ha incluido un almuerzo amenizado por el canto a capela de "Los Parrabaos" procedentes de Valladolid. Tras la comida, las actividades del "tardeo flamenco" se abrían gratuitamente con la presencia de hinchables infantiles, sorteo de lotes gourmet y las actuaciones de Ismael "El Nano", Los Lunares y Depake Santiborja.