San Vitero presume hoy de las "pura sangre" en su feria asnal

La Raya de España y Portugal abrirá hoy sábado, 21 de marzo, el calendario romero anual transfronterizo hispanoluso con dos de las citas festivas, devocionales, entográficas, agroganaderas y gastronómicas más importantes de la comarca de Aliste y de la región de Tras os Montes y Alto Douro que a lo largo de la primavera y el verano congregan a miles de españoles y portugueses.

El Cristo de Marzo se celebraba históricamente coincidiendo con el día 19, aún en pleno invierno, no obstante, la emigración y la despoblación rural, así como el dejar de ser festivo, llevaron a su traslado al sábado siguiente con vistas a favorecer la presencia no sólo de los alistanos residentes en los pueblos, sino de aquellos que por motivos de estudios o trabajo se encuentran lejos.

El Ayuntamiento de San Vitero, cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita, ha elaborado un amplio y variado programa, magnífico, con actos para todos los gustos y edades, que invitan a participar individualmente, en familia o junto con los amigos, de una intensa jornada alternando tradición, devoción y gastronomía.

El entorno del santuario campestre del Bendito Cristo del Campo acogerá desde el amanecer la feria transfronteriza que acoge decenas de puestos donde de casi todo se puede comprar. En esta época, muy en particular, lo necesario para la huerta como las patatas de siembra.

La monumental y arquitectónica ermita, que permanecerá abierta para que los devotos puedan acercarse a venerar al Bendito Cristo del Campo, acogerá a las 11 horas la misa solemne y la procesión en honor a San José cuya imagen portarán los romeros alrededor del antiguo crucero.

El Recinto Ferial del Noroeste de San Vitero acogerá en la otra parte del pueblo la XXVI Feria del Burro Zamorano-Leonés donde a lo largo de todo el día los amantes de la pura sangre podrán disfrutar a lo grande conociendo y admirando los mejores ejemplares de la raza Autóctona de asnal zamorano-leonesa con sus burras, garañones y buches.

Justo a las 10 de la mañana comenzará el Concurso Monográfico y Morfológico con la valoración por parte de un jurado de expertos de las 45 burras, burras con rastra y garañones participantes. A las 11.30 horas se abrirá la Feria de Artesanos con 64 puestos de Zamora y Tras os Montes junto a otros llegados de Cantabria, Extremadura y Galicia. A las 12 oferta gastronómica con un pulpeiro y mejillonero gallego; y actividades infantiles con hinchables para los más pequeños.

El Auditorio del Recinto Ferial acogerá durante una hora, de 11.30 a 12.30 horas las Jornadas Técnicas de Aszal donde su presidente Víctor Casas del Corral disertará sobre las aportaciones de las razas autóctonas en la península ibérica y María Villa analizará el pastoreo con asnos entre España y Portugal para la prevención de incendios forestales a través del Proyecto Asinifire. Mariano Alonso de la Sociedad Cooperativa Buleza asentada en Torres de Carrizal nos acercará al proyecto de ordeño de burras y a los productos derivados de su leche como los quesos.

El acto oficial de inauguración de la Exposición Monográfica de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa será a las 12.30 horas. Primero habrá una pasarela donde las reses y sus amos mostrarán sus valores y habilidades. Se continuará con la subasta de tres buches y se finalizará con la entrega de los premios a los mejores ejemplares de 2026.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas habrá animación musical en la campa del recinto ferial. Por la noche continuará la fiesta en la Plaza Ribote de la mano del DJ zamorano Diego Duende.

La jornada dominical estará marcada por la feria artesana a partir de las 11 horas en el Recinto Ferial. El pulpeiro y el mejillonero regresarán con su oferta culinaria. Para las 12 está programada la presentación en el auditorio del libro "Los Hijos de las Maravillas" de la joven escritora zamorana Yasmina Santos. A las 13 horas dará comiendo el concurso de bolla alistana una de las mayores exquisiteces gastronómicas de Aliste y su y degustación popular entre los asistentes.

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La organización corre a cargo del Ayuntamiento de San Viero presidido por Vanesa Mezquita Mezquita con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios, Diputación provincial de Zamora, Fundación Caja Rural, Aszal y Junta de Castilla y León.