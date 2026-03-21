Robles y encinas para cerrar heridas en las tierras quemadas de Zamora

Vecinos y Agentes Medioambientales de la Carballeda conmemoraron el Día del Árbol con una reforestación en el monte Vallecino de Manzanal de los Infantes, una jornada de conferencias y puertas abiertas en el Centro Forestal de Mombuey. La repoblación de regeneración de terreno quemado se llevó acabo con un centenar de ejemplares de roble y encina, foresta autóctona para cerrar las heridas.

Un incendio asoló el pasado verano el monte Vallecino calcinando el robledal que proliferó en el comunal, en las últimas décadas cuando se fue reduciendo el pastoreo y el cultivo del centeno. Alfonsa y Miguel, vecinos de Manzanal de los Infantes, fueron los primeros voluntarios en llegar al monte para, azada y pico en mano, completar la tarea de los Agentes que abrieron los agujeros para abrir arraigo a los platones, procedentes del vivero central. Unas 100 hectáreas, es el área a regenerar.

GALERÍA | Día del Árbol en La Carballeda / Araceli Saavedra

Los trabajos previos han consistido en cortar todos los pies de roble que quedaron totalmente afectados por el incendio, sin posibilidad de regeneración. Con esa leña se han hecho casi una decena de suertes de leña para los vecinos.

Comunales

Era Miguel quien recordaba que toda esa zona “hasta el río era comunal, eran las majadas del pueblo, y todas las fincas privadas se sembraban de centeno”. De forma puntual “se sembraban en los comunales los “arrotos” y lo que se cosechaba se vendía a beneficio del pueblo”. El centenar de árboles ya está listo para prosperar, un poco de agua en los próximos días, unos paseos desde el pueblo en los próximos meses para ver el resultado y a la espera de ver regenerado el terreno.

Casi una veintena de vecinos de los pueblos de la zona se suman a la reforestación. Sara, la más joven de 7 años, es de Mombuey. La niña se lleva los aplausos de todos los adultos, con sus padres a plantado dos robles y una encina. Esta semana ya participó de las actividades organizadas por los agentes en el colegio de Mombuey. Los niños realizaron los dibujos para conmemorar este día, que se exponen en el Centro Forestal de la Carballeda en Mombuey. Plantar estos árboles es “algo que recordará toda su vida” sentencia uno de los participantes.

El Centro Forestal de Mombuey abrió sus puertas al público para poder contemplar la exposición recopilatoria de los valores ambientales y ecosistemas de la comarca, desde el río Negro y el río Fontirín hasta la náyade “margaritifera margaritifera” o mejillóm de agua dulce, y la diversidad de fauna desde el cangrejo de río hasta el lobo y la presencia cada vez más habitual del oso.