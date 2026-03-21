Los niños de Morales del Vino plantan vida en la pradera del Cristo por el Día del Árbol

La campa de la ermita del Santísimo Cristo de Morales estrena vida. Ni más ni menos que 20 ejemplares de nogales, fresnos, almendros y alcornoques que los alumnos del CEIP Morales del Vino plantaban, regaban, incluso daban nombre en el marco de la celebración este 21 de marzo del Día del Árbol mostrando que el compromiso con el medio ambiente nace de los pequeños gestos en nuestro entorno y en el día a día.

"Vais a plantar árboles en vuestro propio pueblo". El anticipo no podía ser más prometedor para los 190 escolares del segundo ciclo de Infantil y del primer al quinto curso de Primaria desplazados hasta la pradera. Antes de coger las palas, es el momento de conocer los beneficios que aportan estas plantas al planeta.

La actividad complementaria titulada "Pequeñas raíces, grandes respiros" se integra en el proyecto educativo "Desde la mañana, vida sana..." que persigue fomentar desde edades tempranas hábitos de vida saludables y una educación ambiental que pase por la implicación directa de los escolares.

Atentos a las explicaciones, los pequeños aprendían desde qué es un cepellón y por qué es necesario instalar una malla protectora de roedores alrededor de los árboles a ahuecar la tierra para evitar que la acumulación de agua pudra las raíces. También a proveer a los ejemplares de los nutrientes necesarios en forma de fertilizantes que aseguren su adecuado crecimiento y a conocer y reconocer los diferentes tipos de árboles y sus frutos.

Los pequeños ejemplares nacidos en la primavera de 2025 se convirtieron en los protagonistas de una jornada coronada con el sello del trabajo bien hecho: "Este árbol fue plantado por 2º B". Formando corros, los grupos coreaban al unísono el nombre de su árbol reprendiendo a quien se acercaba demasiado: "¡Cuidado, que lo pisas!". Los operarios municipales guiaron en el proceso final, manguera en mano, asegurando que cada ejemplar cuente con la dosis inicial necesaria de agua.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que ha proporcionado los árboles, y del Ayuntamiento de Morales del Vino, en calidad de encargado de la preparación del terreno y del transporte del alumnado.

Para Rubén Pedruelo, teniente de alcalde de Morales, la actividad supone "no solo una contribución a la mejora del entorno", sino una oportunidad para que muchos alumnos conozcan el patrimonio y las costumbres locales fomentando entre las nuevas generaciones la continuidad de las tradiciones más arraigadas.

Debidamente señalizados, los plantones ya aguardan la romería del Cristo de Morales el 9 de mayo, fecha en la que la campa acoge la llegada de centenares de moralinos y vecinos procedentes de las localidades más próximas, incluida Zamora, para disfrutar de un día de devoción a la imagen y de hermanamiento.