Un motorista herido en un accidente en Morales del Vino

El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León notificaba poco antes de las 14 horas un accidente sucedido en la carretera ZA-305, en la localidad zamorana de Morales del Vino.

La Guardia Civil informaba al 112 JCyL de un accidente de moto en el que ha resultado herido, consciente, un motorista de 46 años. Al lugar de los hechos fue enviada una ambulancia para atender al varón accidentado.