Luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria de Cabañas de Aliste

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha dictado la declaración de impacto ambiental del proyecto de concentración parcelaria local de Cabañas de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Riofrío.

La concentración parcelaria de Cabañas fue solicitada oficialmente por el Ayuntamiento de Riofrío a la Junta de Castilla y León el 2 de diciembre de 1992 y el 11 de marzo de 1994 se nombraba la Junta de Trabajo y la Comisión Local.

El perímetro colinda con seis pueblos: Villardeciervos y Ferreras de Arriba (Norte), Palazuelo de las Cuevas y Campogrande (Sur), Sarracín (este) y La Torre (Oeste).

El presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata (infraestructura rural) ascendía inicialmente a 949.811 euros, unos costes que se habrían quedado ya desfasados pues han pasado más de diecisiete años desde que a finales de octubre de 2006 terminaba la redacción de la memoria la ingeniera técnica agrícola Yolanda Vara Martín.

La declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria de Cabañas de Aliste, promovida por el Ayuntamiento de Riofrío, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández, afectará a una superficie (perímetro) de 2.625,61 hectáreas de terrenos públicos y de propiedad privada en el entorno de la Sierra de la Culebra.

La superficie a concentrar ascenderá a 1.119,22 hectáreas. Por su parte la zona de exclusión afecta a las 1.468,09 hectáreas de la ZEC “Sierra de la Culebra”, más las 11,51 hectáreas que ocupa la línea del ferrocarril Zamora a Galicia desde el 24 de septiembre de 1952 y las 26,79 hectáreas del entorno urbano de Cabañas. La propiedad está en manos de 353 propietarios diferentes que en su conjunto suman 5.701 parcelas a reagrupar en fincas de remplazo.

Usos del suelo / LOZ

En cuanto a los Bienes de Dominio Público de la concentración parcelaria de Cabañas los Bienes Comunales cuentan con una superficie de 275,55 hectáreas. La mayor parte de ellos tienen un aprovechamiento de pastos, 208,26 hectáreas (75,56%), seguido del monte bajo, 55,85 hectáreas (20,26%) y de las praderas que ocupan 11,44 hectáreas (4,18%).

En cuanto al Dominio Público Hidráulico la zona a concentrar se asienta sobre la zona de influencia de la zona de captación para el abastecimiento de la masa del río “Espinoso” (afluente del Frío), por lo cual se verían afectados los cauces de los arroyos “Reguero”, “Cuelgamoros”, “Zulema”, “Reguerón”, “Sierra”, “Valderija”, “Valdemedro” y los tributarios de estos.

En función de las características del terreno y necesidades específicas del acceso se ha definido una red de caminos de 37 kilómetros y 560 metros: el 41% (15 kilómetros) se corresponderán con los caminos ya existentes y entorno al 59% (unos 22 kilómetros) lo serán de nuevo trazado.

El proyecto presenta colindancia territorial con los Montes de Utilidad Pública 29 (Sierra y Chanos) en el término municipal de Mahide y con el 158 (Forcadas y Chanas) en el término de San Vicente de la Cabeza.

Se ha valorado por parte de los técnicos la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos naturales o tecnológicos y los efectos potenciales de los mismos y se concluye que “el proyecto se considera como compatible al no suponer la concentración parcelaria un riesgo agregado para los núcleos de población próximos o el medio ambiente”.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora, una vez analizada la documentación por parte de la Dependencia de Industria y Energía, ha informado favorablemente, sin perjuicio del resto de informes preceptivos que deban recabarse. La Confederación Hidrográfica del Duero ha incluido una serie de medidas correctoras que se han incorporado a la Declaración de Impacto Ambiental.

Cabañas de Aliste / Ch. S.

Si bien la zona a concentrar presenta coincidencia territorial con el área de transición de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza “Meseta Ibérica” de España y Portugal “no se prevé ningún impacto sobre dicho valor ambiental debido a que la concentración parcelaria evaluada plantea el mantenimiento de los usos ya existentes”.

El 12 de diciembre de 2025 se recibía en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente el expediente de EIA y una vez realizado el análisis técnico se determinaba que “ a los solo efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establezcan en la DIA y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización”.

Con respecto a los caminos de nueva creación, en su ejecución se deberá asegurar la integración paisajista, adaptándose trazados no excesivamente rectilíneos. Así mismo se procurará que sus trazados transiten los más alejado posible de cursos de agua, así como de charcas y balsas evitando itinerarios paralelos y próximos a ellos. Caso de caminos delimitados por cerramientos de piedra se eliminará solo una de las paredes, la que estuviera en peor estado de conservación o la que incluya la eliminación de menos arbolado y se procederá, siempre que sea técnicamente posible, a la reposición del muro demolido en la margen del nuevo vial.

Municipio

El Margen Bruto Agrario de Cabañas antes de concentrar asciende a sólo 121.804 euros. Una vez reagrupados los minifundios en fincas de remplazo se elevaría hasta los 172.537 euros. En la actualidad encabeza la producción el trigo de secano con 34.398 euros, seguido del ovino con 30.740, monte bajo con 29.250, frutales con 13.968 y las praderas con 10.506 euros.

Riofrío es el municipio de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con anejos que más adelantadas lleva las concentraciones parcelarias pues las tiene terminadas en tres de sus cuatro pueblos. El objetivo es cerrar a corto plazo el ciclo con la Cabañas

Riofrío fue el pionero: la solicitó en 1988 y la finalizaba en 2015 (27 años) con 2.751 hectáreas y 23.258 minifundios, de 529 propietarios, reagrupados en 1.664 fincas de reemplazo.

Sarracín pedía la concentración el 26 de julio de 1996 y la finalizó con la entrega de los títulos de propiedad en 2020. Se vieron afectadas 1.891 hectáreas, de 528 propietarios, con 14.600 pequeñas parcelas reconvertidas en 1.571 fincas de remplazo.

Abejera de Tábara la solicitaba el 15 de febrero de 1993 y la finalizaba en 2024, pasados 31 años, logrando el objetivo de agrupar los 19.35 minifundios de 339 familias que sumaban 1.743 hectáreas en 1.743 fincas de remplazo.