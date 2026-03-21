Feria de San Vitero: La despoblación del oeste zamorano también acecha a los burros

San Vitero ha inaugurado este sábado la primavera convirtiéndose un año más en la capital agroganadera de "La Raya" de España y Portugal con la celebración de una animada y concurrida Feria del Burro Zamorano-Leonés. Un evento para poner en valor y salvaguardar, aunque solo sea a corto plazo, a una raza autóctona de pura sangre que no levanta cabeza desde que hace 38 años fuera declarada en Peligro de Extinción.

Vecinos y foráneos, españoles y portugueses, niños, jóvenes y mayores disfrutaron, muchos de ellos en familia, compartiendo una jornada de intercambio generacional rememorando unos tiempos pasados donde la vida de personas (agricultores y ganaderos) y hacienda (vacas, ovejas y burras) iban encadenadas siendo cada cual el eslabón de oro para la supervivencia de los otros.

Digna de alabar la labor de organización, magnífica, por parte del Ayuntamiento de San Vitero que preside la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita y de Aszal, así como el mérito de quienes se han mantenido ahí durante 26 años patrocinando o colaborando en el evento como la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural y el Colegio de Veterinarios de Zamora. Participaron en la inauguración el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez, el subdelegado del Gobierno Ángel Blanco y Narciso Prieto de Caja Rural.

La despoblación acecha a los burros

El Recinto Ferial del Noroeste congregó a alrededor de medio centenar de magníficos ejemplares de burras, burras con rastra (madre e hija) y garañones en un Concurso Monográfico que pudieron ser conocidos y admirados por las nuevas generaciones de niños y adolescentes a los que sus padres y abuelos gustosamente recordaron la importancia vital para sus vidas incluso utilizando su leche para amamantar a los recién nacidos durante la Guerra Civil y tras ella donde las penurias y la escasa alimentación traían consigo que la leche materna fuera insuficiente.

Dos mansas burras de pura sangre, "Dulce" de Miguel Ángel Gutiérrez y "Bienvenida" de Jesús Sierra Mieres se convirtieron en las grandes protagonistas del día posando junto a ellas niños, padres y abuelos para llevarse una bella estampa con la pura sangre zamorana.

La despoblación acecha a los burros

El recinto feria se vio abarrotado de gente durante la pasarela mientras simultáneamente otra multitud disfrutaba de la feria de artesanos al aire libre donde brillaba con luz propia la venta de productos como los hornazos o los churros de María y Juan llegados desde Galicia.

En los primeros años de la feria uno de los grandes atractivos eran las subastas con compradores que llegaban desde toda España e incluso desde Austria y Francia. En esta ocasión solo salieron a subasta tres buches y las ofertas se hicieron por el sistema secreto de sobres cerrados.

La despoblación acecha a los burros

Aliste se aventura como uno de los últimos paraísos de la especie asnal que tiene su origen en el área mediterránea, siendo Oriente Medio y África donde su domesticación fue más temprana. En Europa ya existían asnos domesticados en el periodo del Bronce Final: hace aproximadamente unos 3.000 años. Su práctica agroganadera pervivió en su máximo esplendor hasta los años setenta.

La raza asnal zamorano-leonesa sustentó durante siglos su utilidad en una economía tradicional agraria de subsistencia donde se convirtió en parte imprescindible hasta el punto que cada familia había de tener su propia burra, siendo esta el primer y principal medio de transporte tanto como cabalgadura para las personas como en las tareas agroganaderas.

La despoblación acecha a los burros

El éxodo rural de los más jóvenes y la jubilación de los agricultores y ganaderos nacidos durante la Guerra Civil y en la Posguerra trajo consigo un descenso de la actividad agroganadera que arrastró en su caída a la zamorano-leonesa.

En el año 1980 fue catalogada por el Ministerio de Agricultura como de "Protección Especial" pero las cosas lejos de mejorar fueron a peor y en 1987 era declarada en "Peligro de Extinción" por la Unión Europea. Ahora mismo en Aliste se ha rito el recambio generacional, no hay ganaderos jóvenes, con lo cual la situación solo podrá ir a peor.