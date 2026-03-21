El Cristo de Marzo de San Vitero abre el ciclo romero en La Raya

El Cristo de Marzo ha abierto este sábado el calendario romero anual de “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) que desde hace más de siete siglos lleva cultivando la convivencia y hermandad transfronteriza entre alistanos y trasmontanos a nivel devocional, social, cultural, comercial y gastronómico.

Simbiosis perfecta romera y ganadera en un magnífico día de primavera que trajo la participación de más de 4.000 personas según los datos barajados por la organización: el Ayuntamiento de San Vitero, con un lleno hasta la bandera en la romería y asistencia de récord en la feria del burro. Posiblemente la romería y la feria más concurridas de este siglo XXI.

Desde las primeras horas de la mañana la pradera de la antigua era cobraba vida con un animado mercadillo que se convirtió en un ir y venir de gente llegada desde la práctica totalidad de los pueblos de las tierras alistanas para cumplir con la tradición de pasar un día en familia, de rezos y compras, reencontrándose con esos paisanos o allegados que allí se ven de año en año.

Antaño, cuando el Día del Padre era fiesta nacional la romería y la feria coincidían con el 19 de marzo y de ahí su sobrenombre, pues en realidad a quien se venera es al padre de Jesús de Nazaret y no a su hijo crucificado. Los tiempos cambian y ahora se celebra el sábado siguiente consiguiendo el objetivo de congregar a los hijos pródigos. Como novedad este año trajo consigo que la única romería propia del invierno tuviese lugar ya en primavera.

Regreso

Es el Cristo de Marzo cuando regresan la mayoría de aquellos que se fueron tras pasar Todos los Santos a pasar el otoño y el invierno a la ciudad. La primavera está a la vuelta de la esquina y muchos aprovecharon la ocasión para hacerse con las patatas de siembra que se sembrarán entre San Gregorio y San Isidro ya a salvaguardas de las temidas heladas. Las “Holgazanas” fueron las más codiciadas a 40 euros el kilo.

Majestuoso como siempre el Santuario del Bendito Cristo del Campo abría sus puertas a los cientos de devotos que por allí pasaron a mostrarle sus ofrendas y peticiones al titular de la ermita que se venera históricamente coincidiendo con la Santa Cruz del 14 de septiembre.

Teo Nieto Vicente fue el encargado de oficiar la eucaristía y la procesión donde los devotos en esta ocasión portaron en andas a San José acompañado de Pedro García González y Principius.

Durante la pertenencia de las Vicarias de Aliste y Alba al Arzobispado de Compostela, allá por el siglo XVIII, manuscritos de la época sentenciaban que era una de las mejores ermitas de la jurisdicción la del Bendito Cristo del Campo, nombre que deriva de estar ubicado en la llanura más extensa de la comarca conocida como “Campo de Aliste”.

Indulgencias

Las gracias e indulgencias fueron otorgadas allá por el año 1767 por el Papa Clemente XIII las cuales se copiaban a mano para ser repartidas entre los romeros en las dos fechas más señaladas el 19 de marzo y el 14 de septiembre. El jubileo, se ganaba también en otras dos fechas: San Ildefonso (21 de enero) y en los Dolores de Nuestra Señora. Ya en aquellos tiempos se gastaba 400 reales a más 60 que en cada uno de esos dos días se pagaban al predicador del sermón sobre el misterio.

La primavera más romera es hispanolusa

Las romerías transfronterizas regresarán el día 25 de abril donde cumpliéndose con la tradición de cada primer domingo siguiente a San Marcos Nuestra Señora la Virgen de la Luz congregará a zamoranos y trasmontanos en plena raya de Constantim (concelho de Miranda do Douro) y Moveros (municipio de Fonfría).

Mayo será el mes de las flores y de María con un extenso ciclo romero mariano que se iniciará el domingo 3 en Trabazos con la Virgen de la Soledad y el Voto de las Aguas de 1713 de Rábano, Sejas y Viñas. Un domingo después, el 10, Villarino de Manzanas por la mañana y Fradellos por la tarde conmemoran la aparición de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría.

Para cerrar el mes que mejor que acercarnos el día 31 a Quintanilha para venerar a Nuestra Señora la Virgen de la Ribera más conocida como La Riberinha. Es esta, que se tenga constancia histórica y escrita, la romería más antigua de toda “La Raya” de España y Portugal pues ya se celebra en el siglo XXII pues la conoció en su primer viaje a Trancos Isabel de Aragón tras casarse por poderes el 26 de junio de 1282 con el rey Don Dinis de Portugal. Fue esta romería pues contemporánea con la firma del Tratado de Alcañices en 1297 por Dinís e Isabel.