Cortada la A-62, en Zamora, por un accidente entre dos camiones en Castrillo de la Guareña

A las 10.30 horas de este sábado se producía una colisión entre dos camiones en el kilómetro 197 de la autovía A-62, en sentido Salamanca, a la altura de Castrillo de la Guareña (Zamora), que se ha saldado sin heridos.

El accidente ha provocado el corte de la vía en sentido creciente debido a que uno de los vehículos ha comenzado a arder posteriormente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. El tráfico se está desviando por la carretera N-620.

Se ha recibido la llamada de varias personas para avisar de una colisión entre dos camiones y hasta la zona se han desplazado Bomberos de Toro y de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil de Tráfico tanto de Zamora, como de Salamanca y Valladolid, además de personal de Medio Ambiente.